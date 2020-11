Geldersch Landschap doet grootste aankoop in jaren

Op veel verschillende plekken in het bos zijn ingegraven waterbakken te vinden. "Dat zijn drinkbakken voor het wild", weet boswachter Remco Oosterkamp. Ook staan er her en der afgezaagde boomstammen waarop likstenen zaten.

Verwaarloosd bos

In het bos is zelfs een schietbaan aangelegd. Natuurorganisatie Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) spreekt van een verwaarloosd bos, maar is blij met de aankoop. Het gebied grenst aan de Tongerense Heide en het Wisselse Veen en vormt een belangrijke verbindingszone tussen die kwetsbare natuurgebieden.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Om een meer geleidelijke overgang tussen de gebieden te creëren, worden langs de rand van het bos bomen gekapt. In het bos zelf worden juist nieuwe bomen geplant. Daarbij gaat het vooral om loofbomen, zodat het bosgebied diverser en weerbaarder wordt.

Honderden tunneltjes

De voormalige eigenaar van het Groote Zand had niet alleen aandacht voor het wild in het gebied, ook het insectenleven werd gestimuleerd. Ecoloog André de Bonte laat een afgegraven heuvel zien. In de stijle rand die zo is ontstaan hebben zweefwespen en wilde bijen honderden tunneltjes gegraven. Die gebruiken de beestjes om eitjes in te leggen.

De komende tijd wil GLK het gebied samen met omwonenden en haar achterban opruimen en inrichten als natuurgebied. Ook wandelaars en andere recreanten zijn op termijn welkom. Voor de aanleg van wandelpaden wordt momenteel geld ingezameld.