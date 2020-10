Vervuilende dieselbusjes niet welkom in Arnhemse binnenstad

"Wat er is aangepast is dat Arnhem zich heeft aangesloten bij een landelijke, uniforme regeling waarmee het veel duidelijker wordt voor automobilisten of ze met hun auto de milieuzone in mogen", dat zegt wethouder Roeland van der Zee.

Elke automobilist kan zelf zien in welke categorie zijn auto valt en of die wel of niet door de milieuzone mag rijden. Oude vervuilende vrachtwagens en personenauto's mochten al niet meer in de milieuzone rijden en door die landelijke regeling komen daar nu de bestelauto's bij.

Luister naar de wethouder op Radio Gelderland. De tekst gaat eronder verder

'Boetes nemen af'

"We zien het aantal boetes sterk afnemen. Maar op dit moment zijn het nog zon vijftien boetes per dag", vertelt Van der Zee. "Voor de nieuwe categorie auto's maken we in het begin nog een uitzondering, die krijgen eerst een waarschuwing maar na enkele maanden ook een bekeuring."

