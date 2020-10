200 appartementen en recreatie in Arnhem-Zuid

In Arnhem-Zuid worden in de omgeving van zwembad De Grote Koppel, het zogeheten Olympuskwartier, 200 nieuwe appartementen gebouwd. Dat is met een overeenkomst tussen wethouder Hans de Vroome en de koper van de grond beklonken.

Ook zal er 3500 vierkante meter 'commerciële ruimte' komen, met onder meer sportmogelijkheden. De appartementen in het 11.000 vierkante meter grote gebied worden zowel koopwoningen als (sociale) huurwoningen.

2024 klaar

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. In 2022 moet de eerste schop de grond in, waarna het in 2024 af moet zijn. De Vroome is in zijn nopjes. "Dit komt tegemoet aan de behoefte aan woonruimte, het versterkt de levendigheid in het gebied en er is voldoende ruimte voor sport en bewegen. Dat is wat we graag wilden op deze plek."