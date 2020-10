Jelle Dammers niet in zak en as: 'Er komt weer wat moois te staan'

Het is behelpen met het wonen in een stacaravan en hij kijkt nog altijd uit op de puinhoop van het uitgebrande huis, maar Jelle Dammers zit niet in zak en as. "Er komt een keer weer wat nieuws te staan", zegt de in het buitengebied van Aalten woonachtige supporter van De Graafschap.

Ondanks de trieste aanblik klinkt Dammers opgetogen, misschien mede door de bekerwinst van de superboeren tegen FC Twente van afgelopen dinsdag. "Dat was prachtig en nu gaan we door voor promotie naar de eredivisie", zegt de vrolijke Dammers.

Dat ze bij de uitslaande brand eind maart gesigneerde shirts van spelers van De Graafschap verloren, vonden Dammers en zijn kinderen misschien nog wel het ergste. "Maar alles wat we hebben opgebouwd is in rook opgegaan", zegt Dammers.

Spandoeken

Er hangen momenteel spandoeken op de zwartgeblakerde gevel van de uitgebrande woning. Dit is en blif ons plekkie, valt er te lezen. Betreft het een noodkreet van de familie Dammers die in twee stacaravans achter de bouwval woont? Ze woonden bij de alleenstaande buurman in.

"De brand is bij de buurman begonnen en hij was niet verzekerd", zegt Jelle Dammers. "Het huis moet wel opgebouwd worden en voor de kosten van het opruimen draaien we zelf op. Dat is een best bedrag, ook al omdat er een beetje asbest bij zit. Daar zit een hele procedure aan vast."

'Geen jankverhaal'

De shovel komt 12 november naar de Derde Broekdijk. "Dat is ook hard nodig, want er lopen mensen in de resten van het uitgebrande huis te trekken doordat de afzethekken weg zijn", zegt Dammers, die "geen jankverhaal" wil.

"Zo zit ik niet in elkaar, als het hier eerst maar weer eens glad is", zegt hij, doelend op het opruimen van de bouwval van wat eens het huis van zijn gezin en de buurman was. "Hoe we het voor elkaar krijgen weet ik nog niet, maar er komt wat nieuws te staan. We waren zelf voor de inboedel verzekerd, maar het is niet zo'n groot bedrag wat je krijgt. Maar het geld voor het opruimen is er en daarna zetten we de schouders eronder. Er komt weer wat moois te staan."

