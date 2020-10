Vondst menselijke resten bij opgravingen Putten

Bij graafwerkzaamheden in Putten zijn menselijke resten gevonden. Het Kerk- en Fontanusplein worden opgeknapt en daarom wordt er gegraven. De vondst is geen verrassing, want van het jaar 1000 tot 1823 was het plein een begraafplaats. Bij eerdere graafwerkzaamheden zijn ook skeletten gevonden. Regioarcheoloog Maarten Wispelwey had graag uitgebreid onderzoek willen doen, maar vanwege de kosten heeft de gemeente daarvan afgezien. Nu er toch resten werden gevonden heeft hij toch skeletten kunnen bestuderen.

Als zoiets gebeurt wordt het werk gelijk stilgelegd en de vindplaats afgeschermd. Maarten Wispelwey heeft samen met archeologievrijwilligers uit Putten en Ermelo de resten onderzocht en gefotografeerd. Een aantal schedels wordt later nog uitgebreid onderzocht.

Hoofden naar het westen

Wat uit het eerste onderzoek opviel is dat alle skeletten met hun hoofd naar het westen en de voeten richting het westen, zoals de kerk het voorschrijft. Omdat de locatie rondom de kerk vele eeuwen als kerkhof is gebruikt liggen de botten kriskras door elkaar, zeker omdat het kerkhof halverwege de vorige eeuw is geruimd: "Dat ruimen is natuurlijk tot een beperkte diepte gedaan, onder een bepaalde diepte liggen skeletten uit verschillende eeuwen door elkaar."

Dat er geen groots archeologisch onderzoek is gedaan vindt hij jammer: "Een archeoloog heeft natuurlijk alleen de archeologie als belang, een gemeente weegt ook de kosten, overlast en andere factoren mee." Toch snapt hij het wel: "Wat je wil met archeologisch onderzoek is kennis vergaren. Het is de vraag of bij een grootschalig onderzoek op een kerkhof de kosten tegen de kenniswinst opwegen, ook omdat er al eens geruimd is."

Isotopenonderzoek

Nu de gravers toch op resten zijn gestuit, kan hij een 'flitsonderzoek' op locatie doen. De meegenomen schedels gaat hij later door een specialist laten onderzoeken: "Deze fysische antropoloog gaat met isotopenonderzoek bekijken of de schedels van mannen of vrouwen zijn en hoe oud ze zijn."

Daarnaast wordt ook gekeken wat deze mensen gegeten hebben, daaraan is te zien waar ze vandaan komen. Reuze interessant aldus Wispelwey: "Ik ben heel benieuwd of hier alleen mensen uit de regio liggen, of dat er ook buitenlanders begraven zijn." Antwoorden op die vragen dragen volgens hem echt bij aan het verhaal van Putten. Resultaten op dat onderzoek worden pas over een aantal maanden verwacht.