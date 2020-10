Mishandelde man Arnhem overleden, start groot onderzoek

De man die op straat is mishandeld, is inmiddels overleden.

De oudere man die woensdagavond in de Spijkerbuurt in Arnhem is mishandeld en daarna gereanimeerd, is alsnog overleden. Dat meldt de politie donderdagmorgen.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en is op zoek naar vijf personen die hierbij betrokken zijn. De mishandeling was op de Spijkerstraat, ter hoogte van de Prins Hendrikstraat, rond 21.15 uur. Het zou gaan om een groep jongeren, die de man zo zwaar mishandelde dat hij onwel werd.

Enkele uren later

Het slachtoffer is in het ziekenhuis enkele uren later aan zijn verwondingen overleden. De politie is dringend op zoek naar getuigen en tips. Wat de aanleiding is geweest, is niet bekend. Op de plek van de mishandeling bleef een fiets achter, die mogelijk van het slachtoffer is.

De politie zoekt vijf personen die in het zwart gekleed waren en één van hen droeg een witte trui met capuchon. De groep rende na het voorval weg in de richting van station Arnhem Velperpoort. Donderdagochtend leverde dat nog geen aanhoudingen van verdachten op.

