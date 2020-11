Renée is vrijwilliger in een oude gevangenis: 'Hier komt alles bij elkaar'

Op het voormalige gevangenisterrein is nu 'De Stadsboerin' gevestigd. Een creatieve hotspot met een moestuin, een boomgaard, een kas vol tomaten en pepers, een bloemenpluktuin. Ook lopen er kippen en scharrelvarkens rond op het terrein. Sinds dit voorjaar is Renée de Jonge vrijwilliger bij de Stadsboerin in Doetinchem. Ze is al een tijdje werkloos en zoekt naar nieuw werk. Daarnaast zet ze zich graag maatschappelijk in. Eerder was ze ook al actief als vrijwilliger bij het Stadsmuseum in Doetinchem.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor dat Stadsmuseum dook ze in de geschiedenis van de Kruisberggevangenis. "Voor de eerste Open Monumentendag bij de gevangenis heb ik er voor gezorgd dat een aantal objecten van de collectie van het museum hier op het terrein kwamen te staan. Zo wordt het verhaal verteld van de oude gevangenis."

Een plek om opnieuw te beginnen

Dat Renée nu juist op deze plek vrijwilligerswerk doet, is heel bijzonder voor haar. Renée: "Verleden en heden komt voor mij hier samen. Al jaren komt de Kruisberggevangenis op verschillende manieren op mijn pad. Ik ga hier zelfs op het terrein naar de kerk. De gevangenis is altijd al een plek geweest voor mensen om opnieuw te beginnen. En dat is het nog steeds."

'De Stadsboerin' is dit jaar genomineerd voor de titel 'Dorpshuis van het jaar'. Voor het vierde jaar gaat Omroep Gelderland om zoek naar het beste dorpshuis van Gelderland. Er zijn zes buurtcentra en dorpshuizen genomineerd. Wil je meer zien over de Stadsboerin in Doetinchem? Kijk dan zondag naar 'Dorpshuis van het Jaar' op TV Gelderland of bekijk de uitzending hieronder.