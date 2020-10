Nieuw ziekenhuis tussen Arnhem en Nijmegen mogelijk al in 2023

Rijnstate opent over drie jaar een nieuw ziekenhuis in Elst. Doel is om zorg in de regio Arnhem-Nijmegen een stuk toegankelijker te maken. Volgende maand behandelt de gemeente Overbetuwe de plannen. Is er niemand die bezwaar heeft tegen de plannen, dan opent het gebouw begin 2023 de deuren.

Inwoners van de regio Arnhem-Nijmegen hebben al een tijdje behoefte aan een nieuwe zorgvoorziening. Daarom zette Rijnstate in 2018 haar zinnen op Overbetuwe, dat precies tussen de twee gemeenten in ligt. Toevallig hadden ze daar nog een flinke lap grond liggen. “Wij waren op zoek naar een maatschappelijke voorziening bij het treinstation en Rijnstate zocht een locatie in Elst”, begint wethouder Wijnte Hol. “Toen werden we allemaal steeds enthousiaster.”

Het ziekenhuis heeft al een hoofdvestiging in Arnhem Noord, met nevenlocaties in Zevenaar, Velp en Arnhem Zuid. Deze laatste twee zijn verouderd en niet goed bereikbaar. Het nieuwe pand moet die versoberde nevenlocaties vervangen. “De hoofdlocatie blijft in Arnhem Noord. De vestiging in Elst wordt kleiner, maar erg innovatief in planbare zorg. Alle technologische hoogstandjes worden straks hier gerealiseerd”, weet Hol. “Bovendien staat het gebouw straks naast het station, waardoor zorg toegankelijker wordt voor mensen uit onder meer Overbetuwe, Lingewaard, Neder-Betuwe en Arnhem Zuid.”

‘Gezondheidshub’

Verder dient het pand ook als coördinatiecentrum van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Daarnaast krijgt de meldkamer van de ambulance er een plekje en is er ruimte gemaakt voor startups die werken aan medische innovaties. “Rijnstate onderzoekt al een poosje hoe we zorg op afstand effectiever kunnen aanbieden, zodat we patiënten beter kunnen monitoren”, vertelt Willem Jan Hanegraaf, programmadirecteur binnen Rijnstate. “Dat is één van de technologieën die we daar verder uitwerken. Door de coronacrisis zie je dat het zorglandschap een stuk sneller verandert. Daar proberen we met dit soort innovaties op in te spelen.”

De komende tijd worden de gemeentelijke plannen verder uitgewerkt, zodat de nieuwe ‘gezondheidshub’ begin 2023 de eerste patiënten mag ontvangen. “Alle politieke stukken die nog vastgesteld moeten worden komen in november bij ons op tafel te liggen. Volgend jaar januari gaat de raad daarover stemmen. Als er verder niemand is die bezwaar heeft, gaat in mei de schop de grond in", besluit wethouder Hol.