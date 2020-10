NEC mist tegen NAC mogelijk acht spelers door corona

Zie ook: Meerdere spelers NEC testen positief op corona

De doelmannen Norbert Alblas en Mattijs Branderhorst ontbreken mogelijk en dat zou betekenen dat Job Schuurman zijn debuut mag maken. De doelman uit Bemmel vindt het een vreemde situatie. "Het is een rare tijd. Er zijn wat besmettingen bij ons. Op dit moment is nog niks zeker, want er zijn nog extra testen aan de gang. Maar als die hetzelfde blijven, is de kans groot dat ik ga debuteren."

Unieke kans

Voor Schuurman wel een unieke kans. "Ja, ik zit hier al een tijdje. Ik probeer me te laten zien op de trainingen. Hopelijk komt het nu tot uiting in een wedstrijd. Wij moeten hier mee om zien te gaan. Die testen zijn iedere week spannend, want je weet het nooit zeker. Ook al heb je geen symptomen."

Mogelijk wordt de wedstrijd uit het programma gehaald. "Het is allemaal afwachten. Voor het team is dit heel lastig, maar voor mij een mooie kans om het te laten zien."

Geen excuus

Trainer Rogier Meijer gaat ervan uit dat hij naast de twee doelmannen ook niet kan beschikken over Rens van Eijden, Kevin Bukusu, Gabriel Çulhaci, Javier Vet, Rangelo Janga en Anton Fase. Mogelijk maakt Syb van Ottele zijn basisdebuut. "Het is afwachten, maar we doen het op dit moment met de spelers die op het veld waren. De spelers die er morgen staan, gaan er een goede wedstrijd van maken. Daar gaan we vanuit. We houden er geen rekening mee dat het niet doorgaat. Het is vervelend, maar geen excuus om er geen goede wedstrijd van te maken."

Cruciaal duel

Het duel tegen NAC is cruciaal voor het verdere verloop van de competitie. NEC zou bij winst naar de vierde plaats stijgen en aanhaken bij de promotiekandidaten Cambuur, De Graafschap en Almere City. Het programma tot de winterstop is op papier verder vrij makkelijk met tegenstanders die allemaal lager staan. Bij een nederlaag haakt NEC echter voorlopig af in de strijd om directe promotie. Dan zakt de ploeg terug naar de middenmoot en moet NEC strijden om een plek in de play-offs. "Dat gevoel leeft ook binnen de groep", zegt Meijer. "Dit is een belangrijke wedstrijd. We hebben toch wel vertrouwen getankt uit drie wedstrijd waarin we zeven punten hebben gehaald. En wie er dan speelt, maakt niet uit, want iedereen wil daar graag in mee,"

Corona bij NAC

Tegenstander NAC werd getroffen door het coronavirus en een blessuregolf en miste deze week in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead twaalf spelers. Na zes zeges op rij werden de laatste drie wedstrijden verloren. De laatste twee keer dat NEC in Breda speelde, werd het telkens 1-0 in het voordeel van de thuisclub.

De vermoedelijke opstelling:

Schuurman; van Rooij, van Ottele, Odenthal, El Karouani; Tavsan, Barreto/Proper, Bruijn, van der Sluijs; Okita, Ondaan.