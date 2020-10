Cultuurgezelschappen willen écht graag samenwonen voor 83 miljoen euro

Daar werd gesproken over het voorstel om het Stadstheater op te knappen en daarin ook toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans onder te brengen. "Dat kost veel geld. Dat realiseren wij ons verdomde goed", betoogt theaterdirecteur Hans Verbugt. "Maar je hebt nu eenmaal wel een gebouw nodig."

'Jongeren voor de ramen'

"Wij hebben jongeren nodig die voor onze ramen komen kijken hoe wij repeteren", bespiegelt Fred de Graaf van Introdans de dynamiek die hij zoekt, maar die op zijn huidige locatie ontbreekt.

De instellingen krijgen bijval van de aanwezige ondernemersverenigingen. "Het is momenteel een uitgestorven gedoe in de binnenstad", ziet Gerard Velthuizen van Platform Binnenstad Arnhem, verwijzend naar de coronamaatregelen. "De sfeer zit er niet echt in. Juist in zo'n tijd is het mooi om dit plan te zien." Volgens hem snakt de stad naar een investering op die plek. Deze zal zich zelfs terugbetalen, meent Velthuizen.

'Zoek het maar uit'

Enkele omwonenden maken zich nog wel zorgen over het verdwijnen van groen en mogelijke parkeerproblemen. Erik Wiessenberg van Bewonersgroep Arnhems Hart verwijt het college een gebrek aan communicatie. "Zoek het maar uit", is volgens hem de boodschap naar de inwoners. Allen pakken wel de handreiking aan om in het vervolgtraject mee te denken.

Dat samenwonen een meerwaarde heeft, is helder, stelt Gerrie Elfrink (SP). "Maar wat is die waard en wie moet dat betalen", vraagt hij zich hardop af. Over die vragen zal de gemeenteraad de komende tijd moeten beslissen.

