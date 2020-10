Oudere man zwaar mishandeld door vijf jongeren

De mishandeling gebeurde rond 21.15 uur. Wat de aanleiding is geweest, is niet bekend. Het slachtoffer is volgens een videocorrespondent in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek van de mishandeling bleef een fiets achter, die mogelijk van het slachtoffer is. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.

De politie is op zoek naar de daders en heeft via Burgernet een signalement verspreid van de vijf. Ze waren in het zwart gekleed en één van hen droeg een witte trui met capuchon. De groep rende na het voorval weg in de richting van station Arnhem Velperpoort.