Theo (74) kreeg tijdelijk Niels (21) als huisgenoot tijdens experiment

Eenzaam is de 74-jarige Theo niet, zegt hij. Hij sport vrijwel dagelijks, zit graag op de mountainbike, bezocht tot voor kort vaak evenementen en houdt online een website bij over Duiven. Bovendien figureert hij met regelmaat in films en commercials.

De actieve zeventiger werd gekoppeld aan Niels uit Brabant, die pizzabezorger is en in zijn vrije uren graag de kartbaan opzoekt. Maar ook iemand die het leven viert, van uitgaan en feesten houdt en zijn iPhone graag dicht bij zich heeft.

'Het was wel even wennen'

Hoewel hij zich geheel vrijwillig opgaf voor het programma, zag Theo stiekem toch op tegen de komst van Niels. "Ik ben erg op mezelf. En om dan ineens vier dagen een wildvreemde over de vloer te hebben, dat was toch wel even wennen. Dat was nieuw voor mij", geeft hij toe.

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Theo Struijk:

Het tijdelijke verblijf van Niels in Duiven viel Theo echter alleszins mee. "Een gezellige Brabander", zegt de Duivenaar nu over zijn bezoeker uit Son en Breugel. "Het is me heel erg meegevallen. We zijn freewheelend door die dagen heen gegaan. We hebben veel ondernomen, leuke dingen gedaan. We zijn beiden niet echt praters, meer doeners. Ik denk dat het een leuke, afwisselende aflevering zal zijn. Ik kijk er erg naar uit om het te zien."

Theo is te zien in de vierde aflevering van het EO-programma Onder 1 Dak, waarin jong en oud een paar dagen samen in één huis wonen. De aflevering werd woensdagavond vanaf 21.10 uur uitgezonden op NPO3.