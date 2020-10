Bewoners 'superbang': wie gooit steeds Wageningse ramen in?

Onder meer een huis met Chinese studenten kreeg een steen tegen het raam. Daarbij liep het bijna verkeerd af.

De bewoners zijn erg geschrokken, temeer omdat ze een paar dagen eerder ook al bekogeld werden met rauwe eieren. Een van de jonge vrouwen is nu het huis uit gevlucht. De overgebleven bewoners doen 's nachts nauwelijks een oog dicht. "Ieder klein geluidje maakt me bang", zegt PhD-studente Dong Zhang.

'Geen gerichte actie'

Ze dacht in eerste instantie dat het huis bekogeld werd vanwege het de uitbraak van het coronavirus, omdat zij en haar huisgenoten Chinees zijn. De burgemeester liet eerder echter weten dat dat waarschijnlijk niet de aanleiding is. Er zijn namelijk nog meer woningen bekogeld, ook van niet-Chinezen, vertelde hij tijdens een raadsvergadering.

Een woordvoerder van de politie meldt nu dat er de afgelopen weken drie meldingen over met stenen ingegooide ramen zijn binnengekomen. "Uit eerste onderzoek blijkt dat het niet om een gerichte actie gaat, maar waar dit precies vandaan komt, daar hebben wij nog geen éénduidig antwoord op." Dat wordt nu onderzocht. "We besteden extra aandacht tijdens de surveillances aan de straten, waar dit plaatsvond." Er is nog geen verdachte aangehouden.

Liefde en angst

Ondertussen probeert Zhang haar leven weer op te pakken. De vele warme reacties van collega's, vrienden en mensen op social media helpen daarbij. "Ik krijg veel liefde en steun van lokale en internationale mensen", zegt ze. "Dat doet me erg goed. Bedankt daarvoor." Binnenkort wordt het oude enkelglas-raam vervangen door een raam met dubbelglas, ook daar is ze blij mee. "Dat is veel veiliger."

Toch is er ook nog wel angst. "We zijn bang dat ze terugkomen." Daarom heeft ze een camera bij het raam gehangen, in de hoop dat dat vandalen afschrikt en ze nu echt weg blijven. Maar rustig slapen, dat lukt nog niet. "Als de daders gepakt zijn, dan kunnen we weer goed slapen."

Iets verdachts gezien?

Om de daders op te kunnen sporen, is de politie op zoek naar getuigen. "Uiteraard vragen we mensen om zich bij ons te melden, mochten zij dit nog niet gedaan hebben, met meer informatie", zegt een politiewoordvoerder. Ook buurtbewoners die iets verdachts hebben gezien, worden verzocht dit door te geven bij de politie. Dat kan telefonisch, online en ook via de wijkagenten.

