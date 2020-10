Tweede coronagolf treft Achterhoek hard

In Winterswijk is een nieuwe teststraat geopend. Foto: REGIO8

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft woensdag de tweede coronateststraat in de Achterhoek geopend in Winterswijk. Vanwege het oplopende aantal positieve coronatesten en het groeiend aantal mensen dat zich wil laten testen, was het noodzakelijk een nieuwe testlocatie te creëren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"We zijn regionaal begonnen in Apeldoorn en Zelhem", vertelt Maarten van Dorth, coördinator teststraten bij GGD NOG. "Gefaseerd verspreiden we de teststraten nu door het gebied, waaronder in Winterswijk. Je merkt dat de bereikbaarheid daardoor beter is voor de Achterhoek."

Sinds deze week is volgens de GGD de situatie rond corona in de regio Noord- en Oost-Gelderland 'zeer ernstig'. Arts Ashis Brahma zag het aantal dagelijks geteste mensen in de regio snel oplopen. "In het begin deden we twintig tests en we gaan nu richting de vierduizend tests. Als je dat op een paar locaties doet, dan komen daar heel veel mensen naar toe. Daarom is het goed om het geografisch te spreiden", legt hij uit.

Meeste besmette mensen in de Achterhoek

Waar het coronavirus in de eerste golf de Achterhoek oversloeg, slaat de tweede golf hard toe in de regio. "Het hoogste aantal besmettingen in ons werkgebied ligt in de Achterhoek, in tegenstelling tot de eerste golf", zegt Brahma. "Onder Noord- en Oost-Gelderland vallen 22 gemeenten, in de top vijf van gemeenten met de meeste besmette mensen staan enkel Achterhoekse gemeenten."

Toch is de arts positief over de manier waarop de Achterhoekers omgaan met de maatregelen zoals die opgelegd zijn: "Het neemt niet weg dat corona rondgaat, maar mensen helpen elkaar hier meer dan in bijvoorbeeld de Randstad. Dat geeft ons een goede interventiekans."

Samenwerking met Duitsland

Brahma voert ook veel overleg met zijn Duitse collega's om de aanpak van de coronacrisis over de landsgrenzen heen af te stemmen. "Dat is af en toe lastig, want zij koersen op een lockdown af, terwijl wij hier al in een gedeeltelijke lockdown zitten", geeft de infectiearts aan. "Maar het doel is aan beide kanten hetzelfde: ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen overlijden aan corona."