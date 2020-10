Champagne en bloemen: de allerbeste B&B staat in Gelderland

De beste bed & breakfast van Nederland is te vinden in Harderwijk. De Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft SonneVallei op de Veluwe uitgeroepen tot winnaar in de landelijke verkiezing.

Eigenaresse Wilma Veen is zo trots als een pauw. "Beste bed and breakfast, dan ben je toch blij? Het is echt een mooie dag, vandaag. Ik voel me bijna jarig", zegt ze stralend.

Rond 9.00 uur vanmorgen hield Wilma haar telefoon scherp in de gaten, in de hoop dat ze het best denkbare nieuws voor haar B&B zou krijgen. En na een lange aankondiging kwamen het grote nieuws én de felicitaties.

Verslaggever Laurens Visser sprak op Radio Gelderland met Wilma Veen:

De organisatie ging niet over één nacht ijs. De mogelijke nominatie op basis van alle positieve reviews van klanten werd officieel gemaakt nadat een mystery guest langsging en ontdekte dat het in Harderwijk echt zo warm, gezellig en vriendelijk was als iedereen zei.

Gasten voelen zich welkom

Wilma zegt dat haar gasten vooral opmerken dat ze zich erg welkom voelen in SonneVallei op de Veluwe. "Ze vinden het hier luxe, comfortabel, de rust overvalt ze en alles is tot in de puntjes geregeld. Het ontbijt, bijvoorbeeld. Maar daar kan ik niet te veel over verklappen", haast Wilma zich te zeggen. "Dat is een verrassing die we iedere dag opnieuw voor onze gasten maken. Het wordt in ieder geval met heel veel plezier ontvangen."

Wilma runt de B&B samen met echtgenoot André. De twee hebben zich ten doel gesteld om iedereen even tot rust te laten komen en zijn hoofd leeg te laten maken. "En zelf kom ik hier ook tot rust", lacht ze. "Toen we het zelf testten, dachten we: hier willen we wel altijd wonen. Het voelt alsof je de wereld hier eventjes wat kleiner kan maken. Maar dan wél met een lekkere regendouche."

De organisatie achter de verkiezing roemt de locatie en gastvrijheid van het verblijf in Harderwijk. Bovendien, zegt ze, waarderen gasten het totaalconcept van SonneVallei op de Veluwe. "Eigenlijk vind je hier alles wat je nodig hebt: dat is natuurlijk extra fijn in tijden van corona."

Meer Gelderse winnaars

Net als SonneVallei op de Veluwe kreeg ook B&B de Heegh in Didam een waardering van liefst vijf tulpen. Een categorie lager eindigde Koning te Rijk in Eibergen, dat werd onderscheiden met vier tulpen. Hotel California in Wichmond en De Zilverberg in Keijenborg werden tenslotte met twee tulpen beloond.

Zie ook: Gelderse campings razend populair, ook bij Duitser en Belg