Nieuwe burgemeester van Heerde begonnen in 'lastige periode'

Ontspannen zit Wiggers aan tafel op het stadskantoor van Heerde. De eed legde hij al af, deze maandag begint zijn eerste dag als burgemeester van Heerde. Geen onbekend terrein; in het erboven gelegen Hattem stond Wiggers bijna elf jaar aan het roer.

Taken neerleggen door corona

Jacqueline Koops? Die kwam hij in zijn laatste maanden in Hattem wel tegen. Koops zwaaide af als burgemeester van Heerde. Eerder dit jaar raakte zij besmet met het coronavirus. Daarvan opkrabbelen valt haar zwaar. Ze besloot haar taken neer te leggen. Aan Wiggers de eer die tijdelijk over te nemen.

Uw burgemeesterschap is tijdelijk, maar u blijft zeker anderhalf jaar. Dat is lang...

Wiggers: "We lopen tegen de gemeenteraadsverkiezingen aan in 2022. De commissaris van de Koning vond het handig om geen benoeming te doen voorafgaand aan die verkiezingen, maar dat over de verkiezingen heen te tillen. Zodat je samen een frisse start kunt maken."

Kijk naar een video met Jan Willem Wiggers. Tekst gaat eronder verder.

Kan dat ook te maken hebben met op handen zijnde herindelingen in de komende jaren?

Resoluut: "Nee. Die anderhalf jaar heeft niets te maken met herindelingen. De raden willen dat ook niet. Er is wel een belang om goed samen te werken. Daar wordt het nodige werk voor in gang gezet."

Samenwerken is een heet hangijzer op de Noord-Veluwe, dat maakte u ook in Hattem mee. Heeft u ideeën waar u mee aan de slag wilt?

"Je moet het samen doen. Dat doen Hattem, Heerde en Oldebroek al met een gezamenlijke e-dienst (technische ondersteuning, red.). We kijken minder naar scherpe grenzen. Een lobby rond de A50-A28, fietspaden, ontwikkeling van toerisme: daar moet je met elkaar mee om de tafel. Daar bereik je veel meer mee."

"Op de Veluwse, Apeldoornse én de Zwolse regio, daar is het nodige te doen. Kortom: werk aan de winkel."

Terug naar die coronacrisis, hoe heeft dat uw werk veranderd?

"Wat ik heel moeilijk vond, is het thuiswerken. Maar ook het leuke: het vinden van nieuwe mogelijkheden. Een lastige periode, met ook weer nieuwe leerpunten. Wat ik een heel moeilijke vond, was dat je het contact in de samenleving vaak mist. Burgemeester is een contactueel beroep. Ik probeer dat nu op andere manieren, om er toch achter te komen wat leeft. Bij een zestigjarig huwelijk kun je ook best even bellen."

Corona heeft er hier echt ingehakt Burgemeester Jan Willem Wiggers

Hoe heftig is de crisis voor u?

"De heftigheid in Heerde was heel zwaar. Ik maakte de coronacrisis mee vanuit mijn woonplaats Hattem; het heeft er hier echt heel erg ingehakt."

De pijn is nog voelbaar in Heerde. Kun je dan op feestelijke wijze aantreden als burgemeester?

"Feestelijk is niet het goede woord. Je stapt aan boord, je voorganger vertrok onder vervelende omstandigheden. Het is een kwestie van goed rondkijken, luisteren en kijken of we met elkaar allereerst de ellende van deze coronatijd te boven komen."

Tot slot: de grote overeenkomsten tussen oude liefde Hattem en Heerde?

"Wat Heerde heel sterk heeft, is de kwaliteit van leven behouden. Koesteren wat Heerdens ís. Het verenigingsleven, dat heeft Hattem ook. Dat is echt vergelijkbaar. De sociale contacten, het eigene. Ik zie ernaar uit om daar het nodige van te leren."