Honderden nieuwe huizen in Elst moeten problemen op de woningmarkt oplossen

De gemeente Overbetuwe krijgt er 350 nieuwe, betaalbare woningen bij, bedoeld voor starters en mensen met middeninkomens. Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste huizen in 2022 gebouwd.

De nieuwe panden krijgen een plekje in De Pas, een wijk in Elst. De gemeente heeft een deal gesloten met twee grote ontwikkelaars die de 350 woningen gaan bouwen.

Starters en middeninkomens

Eerder tekende Overbetuwe met de provincie, de regio Arnhem-Nijmegen en het Rijk een nieuwe woondeal. Doel van dat beleid is om de huidige problemen op de woningmarkt sneller en beter aan te pakken. Dit nieuwe, grootschalige project is daar onderdeel van.

“Een streven van het nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is dan ook het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens”, stelt een woordvoerder. “De gemeente heeft daarom afgesproken dat dertig procent van de woningen bestemd is voor sociale huur en twintig procent voor sociale koopwoningen.”

Start over twee jaar

De gemeente ging vorig jaar in gesprek met bewoners van De Pas om hun toekomstvisie voor het gebied in kaart te brengen. Volgens Overbetuwe is toen de basis gelegd voor de verdere plannen die binnenkort uitgevoerd moeten worden.

De verwachting is dat de eerste huizen in 2022 worden gebouwd. De laatste woning moet in 2028 klaar zijn.