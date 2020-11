Dankzij de Romeinen drinken we wijn: 'Bier vonden ze barbaars'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In de moestuin worden gewassen gekweekt die de Romeinen in de Betuwe introduceerden. Voorzitter Fred van der Stap is apetrots op zijn moestuin. “We kweken hier allemaal groenten die we nu nog steeds kennen, zoals prei, bietjes en boerenkool. Voor de Romeinen kwamen, aten we hier in de Betuwe vooral granen en soms boontjes. De Romeinen brachten de kool naar onze gebieden. Zelfs de oer-Nederlandse boerenkool.”

Wijnen, wijnen, wijnen

De Romeinen brachten ook de wijn naar Gelderland. De Germanen op de Veluwe en in de Achterhoek dronken vooral bier. De Romeinen vonden dat barbaars. Mariëlla Beukers onderzoekt de geschiedenis van de wijncultuur in Nederland. “Rijke Romeinen dronken veel wijn, maar ook de legionairs in de forten aan de Rijn en in Nijmegen. Soldaten hadden recht op een kwart liter wijn per dag. De wijn werd op smaak gebracht met kruiden.”

Maaltijd in de Romeinse villa van Museumpark Oriëntalis.

Romeinse barbecue

In Museum Het Valkhof in Nijmegen zijn veel vondsten te zien die herinneren aan de rijke eet- en drinkcultuur van de Romeinen in Gelderland. Conservator Marenne Zandstra laat een grote stapel scherven en botjes zien in een vitrine.

“Ik denk dat dit het resultaat van een enorme Romeinse barbecue is geweest. We hebben dit gevonden op de plek waar tweeduizend jaar geleden een legerkamp was. Het moet een echt bacchanaal van de officieren geweest zijn. Romeinen brachten ook vruchten en specerijen mee, zoals dadels, vijgen en peper.”

Ridders van Gelre

Fred van der Stap heeft de Romeinse moestuin ondertussen enorm uitgebreid. Met de andere vrijwilligers organiseert hij Romeinse markten in Arnhem-Zuid. Deze evenementen konden dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Maar speciaal voor het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre hebben de vrijwilligers van de biologische tuinderij een kleine variant van de markt opgezet. Het resultaat is vanavond te zien op televisie bij Omroep Gelderland.

