Plan Broederhof bij Raad van State

De gemeente Neder-Betuwe vindt een spuitvrije zone van 30 meter tussen de woningen en de fruitbedrijven aanvaardbaar. Met die afstand is volgens de gemeente de leefbaarheid voor de nieuwe omwonenden gewaarborgd. Maar volgens de fruitbedrijven is die afstand te klein. Ze vrezen dat de toekomstige bewoners last kunnen gaan ervaren van de gewasbeschermingsmiddelen. Als dat inderdaad gebeurt, dan kan dat ertoe leiden dat de telers in hun bedrijfsactiviteiten beperkt zullen worden. De woningen moeten op grotere afstand worden gebouwd, vinden ze.



Zo is de gemeente uitgegaan van een standaardmethode van de universiteit van Wageningen, die al eerder door de Raad van State op onderdelen onvoldoende was verklaard. Ook een andere door de gemeente gebruikte rapportage over de effecten van windhagen om de verspreiding van spuitnevels te beperken, was volgens adviseurs al eerder als onvoldoende bestempeld.



Hun conclusie is dat de metingen van spuitnevels door de gemeente op drijfzand zijn gebaseerd. En daarom is onvoldoende gemotiveerd waarom in dit geval een spuitvrije zone van 30 meter voor de gemeente voldoende is. Het wachten is op een nieuw groot onderzoek van het RIVM dat waarschijnlijk volgend jaar klaar is. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.