Agressie tegen ziekenhuispersoneel: 'Eerst werd er geklapt, nu krijgt de zorg klappen'

Verpleegkundige Ruth Noorderink overkomt het regelmatig dat mensen boos zijn omdat maar één iemand bij hun familielid op bezoek mag. "Ik begrijp het wel, maar wij kunnen er ook niets aan doen dat deze maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen", benadrukt ze.

Verpleegkundige Ruth Noorderink bij een coronapatiënt. Foto: Omroep Gelderland

Ruth vertelt het in de koffiekamer van het Apeldoornse ziekenhuis waar ze op de corona-afdeling werkt. Er ligt alleen wat fruit op tafel.

"In het voorjaar stond het hier helemaal vol met chocola en bloemen, maar het lijkt wel alsof de mensen niet door hebben dat we nu weer in dezelfde situatie zitten in het ziekenhuis. Nu krijgen we niets, maar wel vaak boze reacties van bezoek."

Beveiligers voor verpleging

Bedrijfskundig manager acute zorg Erik de Kovel hoort dit verhaal van meer collega's. "Eerst werd er geklapt voor de zorg; nu krijgt de zorg klappen. Ik vind het verontrustend. We hebben beveiligers om de verpleegkundigen bij te staan."

Op de intensive care van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen herkent arts Oscar Hoiting dit ook. "Families willen vaak met meer mensen op bezoek dan mag. En wat ook een ding is: soms liggen we vol en dan moeten we mensen overplaatsen en daar krijgen we soms echt ruzie over. Dat kost ons heel veel energie terwijl we nu al extra diensten draaien en meer patiënten hebben dan normaal."

Arts Oscar Hoiting op de intensive care in het Nijmeegse CWZ. Foto: Omroep Gelderland