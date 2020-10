Wijchen gaat vanaf 1 november al in gesprek met ondernemers over toekomst

Proactief handelen

Het college wil proactief handelen ten opzichte van de ondernemers. “We gaan kijken in hoeverre een onderneming nog rendabel is”, vertelt wethouder Nick Derks (VVD). “Daarbij kijken we naar het bedrijfsplan en proberen we bedrijven die levensvatbaar zijn te redden, maar dat is niet de enige mogelijke uitkomst. We willen schulden voorkomen, dus dienstverlening in de vorm van schuldsanering is mogelijk. Ook omscholing en coaching behoort tot de mogelijkheden, omdat we ernaar streven om mensen aan het werk te houden. Het is dus een breed pakket aan dienstverlening.”

Drie fases

De TOZO is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze werd begin 2020 van kracht. In eerste instantie kwamen hier veel ondernemers voor in aanmerking. Bij de opvolgende tweede en derde TOZO-regeling werden de voorwaarden steeds strenger en kwamen minder ondernemers in aanmerking. De actie voor deze dienstverlening voor lokale ondernemers zal uit drie fases bestaan, gebaseerd op de TOZO regeling. “In de eerste instantie kijken we naar de 80 tot 100 ondernemers die in de TOZO 3-regeling zitten, de meest recente regeling met de meeste voorwaarden. In fase 2, die in januari en februari zal plaatsvinden, behandelen we de ongeveer 500 ondernemers uit de eerste TOZO-regeling. We verwachten dat iedereen die inde TOZO 2-regeling zat doorstroomt naar de TOZO 3-regeling. Op basis van wat die eerste vier maanden tegenkomen, gaan we kijken of we daarna ook andere ondernemers die niet van een TOZO-regeling gebruik hebben gemaakt kunnen helpen. Ondertussen kijken we naar wat werkt en wat niet werkt.” De ondernemers worden door de gemeente benaderd. “Mensen hoeven zich niet aan de balie van de gemeente melden.”

Kwart helpen

Hoeveel ondernemers er geholpen kunnen worden, kan Derks nog niet zeggen. “Het is nog niet precies duidelijk welke financiële middelen we van het Rijk krijgen. Maar we hebben 3000 KvK-inschrijvingen in de gemeente Wijchen, en het is onmogelijk om voor hun allemaal deze dienstverlening aan te bieden. We moeten voorwaarden stellen, maar wat die voorwaarden worden, is iets waar ik nog niet op vooruit kan lopen. We verwachten dat een kwart gebruik gaat maken van een vorm van dienstverlening vanuit de gemeente.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7