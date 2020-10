Wandelende horecamannen verrassen Rutte: 'Hij was verbaasd en onder de indruk'

Vanuit Ruurlo waren de Achterhoekers tien dagen lang te voet onderweg naar Den Haag. Onderweg verzamelden ze reacties van collega's in de horeca, van wetenschappers en van mensen in het onderwijs. Hun doel was Mark Rutte op een constructieve manier te wijzen op de ellende waarin veel horecabedrijven raken door de coronamaatregelen.

Ruimschoots de tijd

"Hij nam ruimschoots de tijd om te horen wat wij hebben opgevangen van horeca-ondernemers", zegt Alain na het gesprek met Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. "Hij was positief verrast over het aantal mensen dat wij hebben gesproken, over hun boodschappen en positieve geluiden."

Volgens Alain tonen ondernemers in deze coronatijd veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen, terwijl er toch veel pijn wordt geleden. "We spraken de eigenaar van een bruin café. Die is nu omgeschakeld naar een webshop, maar verdient niet genoeg om de huur te betalen."

Onderdeel van de oplossing

De horeca kan onderdeel zijn van de oplossing, meent Alain. Voor coronatests zijn hele teststraten ingericht, maar horecabedrijven kunnen in zijn ogen bijvoorbeeld vaccinaties faciliteren.

Alles bij elkaar spraken de twee wandelende Achterhoekers een kwartier met Rutte. Ook voor een blik in het torentje van de premier was nog even tijd. En nu? "Missie volbracht, al is er nog veel werk aan de winkel. Maar nu gaan eerst de schoentjes uit en de beentjes op tafel."

