Anook geeft kunstwerken weg: 'Een win-winsituatie'

Anook Cléonne is kunstenaar van beroep en zag door de corona-uitbraak haar inkomsten wegvallen. Maar ze heeft een oplossing bedacht: elke dag een kunstwerk maken en verloten. De gelukkige mag het werk zelf op waarde schatten. "Zo is het toch een beetje een win-winsituatie."

Anook heeft het gevoel dat ze op deze manier toch een beetje kleur kan geven aan deze grauwe tijd. "Ik maak mensen op een laagdrempelige manier blij en door de donaties kan ik zelfstandige kunstwerken blijven maken", vertelt ze.

Qua inkomsten is het is nu extra spannend. "Sinds maart heb ik een gestage bron van inkomsten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds m'n rekeningen kan betalen."

Kunst weggeven

De kunst wordt weggegeven door Anook, omdat ze dit niet het moment vindt om een prijs te hangen aan haar kunstwerken.

"Ik heb natuurlijk wel een bepaalde prijs die bij mijn maat hoort, maar eigenlijk doneren de mensen nu niet voor het werk maar doneren ze iets aan mij als maker, zodat ik kan blijven maken en m'n atelier kan blijven betalen", legt ze uit.

Elke dag een kunstwerk

Rond een uur of tien gaat Anook naar haar atelier in Arnhem, waar ze dan eerst een gedicht leest. "Dat is een manier van mij om van buiten naar binnen te gaan." Daarna begint het schilderen. "Ik werk zo'n 2 à 2,5 uur aan een tekening die ik dan 's avonds op mijn social mediakanalen zet en dan is het kiezen."

De kunstwerken gaan veelal over bloemen en natuurlijke elementen. "Daar zit ook die cyclus in van tot bloei komen en weer afsterven en daardoor is er ook weer ruimte voor iets nieuws."

"Inspiratie opdoen is voor mij als kunstenaar nooit echt moeilijk", vervolgt Anook. "Deze tijd valt heel erg samen met waar mijn werk over gaat, namelijk het spanningsveld tussen licht en donker. Het lijkt wel of ik door deze tijd midden in mijn eigen onderwerp ben beland. Ik ben altijd nieuwsgierig waar mensen op reageren. Focussen mensen op wat er niet is of op wat er wel is?"

Al 270 tekeningen

Volgens Anook is kunst voor ons dé manier om even een ander uitzicht te krijgen. "Kunst helpt ons om de ramen op de wereld groter te maken. Ik voelde me heel lang machteloos over wat ik kon bijdragen in deze coronaperiode, maar ik geloof dat ik het nu te pakken heb", zegt ze vol blijdschap.

In totaal heeft Anook nu al zo'n 270 tekeningen de wereld ingestuurd en voorlopig is ze nog niet klaar. "Zolang we nog steeds stijgende tabellen krijgen, blijf ik tekenen."

Beluister het gesprek met Anook:

