Maar elf besmettingen sinds de corona-uitbraak: hoe doen ze dat toch in Rozendaal?

Met elf besmettingen sinds het begin van de coronapandemie is Rozendaal de succesvolste gemeente in Gelderland als we het hebben over het buiten de deur houden van corona. De laatste 2 van die totaal 11 besmettingen dateren van 2 weken geleden. En er heeft maar één inwoner van Rozendaal in het ziekenhuis gelegen. Wat is toch het geheim van de gemeente?

Spoiler alert: Rozendaal heeft maar 1700 inwoners en de bevolking is redelijk op leeftijd. Burgemeester Ester Weststeijn: "Er wonen hier relatief weinig jongeren, zeg maar de groep die qua besmettingen hard wordt getroffen tijdens de tweede golf."

Wat verder een rol speelt, denkt Weststeijn, is dat de inwoners van de rijkste gemeente van Gelderland relatief ruim wonen. "Daardoor is het gemakkelijker om afstand van elkaar te houden en om de maatregelen in acht te nemen."

Ze denkt even hardop: "Het is niet onderzocht, maar je zou ook kunnen beweren dat in Rozendaal het merendeel van de inwoners doordrongen is van het belang om zich aan de maatregelen te houden."

'Het is geen wedstrijd'

De eerste burger van Rozendaal wil niet spreken van een mooi herfstrapport. "Het is geen wedstrijd, er is geen reden om trots te zijn op het lage aantal besmettingen. Laten we ons als gemeenten vooral inspannen om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden."

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Weststeijn over het geheim van Rozendaal:

Weststeijn zegt daarentegen wel degelijk trots te zijn, dat ze bij heel veel Rozendalers 'door hoort klinken' dat zij de situatie rond het virus heel serieus nemen. "Maar zorgen hoor je ook. Bij ouderen, soms bij alleenstaanden, ook over de economie. We hebben in Rozendaal relatief veel zzp'ers en mensen die in een klein bedrijf werken. Zij hebben zorgen over hun toekomst."

