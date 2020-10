'Nijmegen gaat kapot door te weinig parkeerruimte'

Frank Jasper van Gewoon Nijmegen is heel duidelijk over het beleid van wethouder Tiemens (GroenLinks). “Het is gewoon autootje pesten.” Want volgens hem gaat GroenLinks ervan uit dat iedereen jong is en best op de fiets naar het centrum kan komen. “Terwijl ik genoeg mensen ken die niet meer naar de Nijmeegse binnenstad komen omdat ze hun auto niet kwijt kunnen.”

'De wethouder kan niet rekenen'

Jasper doet zijn verhaal op het parkeerterrein Oude Stad nabij de Hezelpoort, die door veel mensen gebruikt wordt als ze willen gaan winkelen in de buurt van de Lange Hezelstraat. Behalve raadslid is Jasper voorzitter van de ondernemersvereniging van de Hezelstraten. Volgens hem is het juist voor de zelfstandige winkeliers hier van groot belang dat het publiek dicht in de buurt voldoende parkeergelegenheid heeft.

Lange Hezelstraat Nijmegen.

En die komt er ook volgens wethouder Tiemens, want onder een nieuw te bouwen wooncomplex, op de plek van het huidige parkeerterrein, komt een parkeergarage met 473 plekken. Nu zijn daar 320 plekken.

Parkeerplaats P2 Oude Stad.

Maar Frank Jasper is niet erg onder de indruk, omdat een groot deel van die parkeerplaatsen al nodig is voor de tegenoverliggende flats aan de Handelskade, waar de garage eerder te krap bemeten was. Jasper: “De wethouder kan niet rekenen, want 183 parkeerplaatsen moeten hier gerealiseerd worden voor wat ze daar tekort komen.”

'Niet elke parkeerplaats compenseren'

In de afgelopen jaren zijn al diverse parkeerplaatsen verdwenen uit het centrum van Nijmegen, zoals honderd plekken op de Waalkade en nog meer plekken door het verdwijnen van de garage in de Pijkestraat.

En door de sluiting van de Mariënburg-garage en het parkeerdek boven de Molenpoort dreigen er nog eens honderden plekken te verdwijnen. Frank Jasper denkt zelfs dat er alles bij elkaar opgeteld ruim 1100 plekken verdwijnen. "Dat wordt dus nooit goed gemaakt door die ene garage bij de Hezelpoort."

Hezelpoort als westelijke toegang naar het Nijmeegse centrum.

Maar volgens wethouder Tiemens zal het zo’n vaart allemaal niet lopen. “Die garages zijn nu nog niet dicht”, benadrukt ze. Bovendien vindt zij het niet nodig dat iedere parkeerplek die in het centrum verdwijnt ook daar weer wordt gecompenseerd.

“We hebben natuurlijk ook in ons beleid staan dat wij P&R-locaties (park & ride) aan de rand van de stad willen maken, zodat mensen op drukke momenten comfortabel naar de stad kunnen reizen”, zegt Tiemens. Bij de Ovatonde, een aantal kilometer buiten Nijmegen, ligt bijvoorbeeld zo’n parkeerplaats waar bezoekers hun auto kunnen achterlaten en met de bus naar het centrum kunnen.

Maar Frank Jasper gelooft er niet in, zo zegt hij terwijl hij uitkijkt over een vrijwel leeg parkeerterrein. “Nou u ziet het hier, wat een succes. Helemaal open. Wordt niet gebruikt, is ook nooit gebruikt en gaat ook nooit gebruikt worden.”