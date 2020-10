Voormalige Willibrordusschool Ruurlo wordt woonzorgcentrum

In het gebouw moeten 22 appartementen komen. De toekomstige eigenaar heeft aangegeven dat hij de karakteristieke voorgevel van de school wil integreren in het bouwplan. Hij koopt het gebouw voor € 615.000. Het college: "Wij zijn blij met het plan voor de voormalige Willibrordusschool. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan toekomstbestendige woonzorg in Ruurlo."

In 2013 verhuisde de Sint Willibrordusschool naar een andere locatie in Ruurlo. De oude locatie aan de Stationsstraat is sindsdien in bezit van de gemeente. Vorig jaar ging de voormalige school in de verkoop, omdat de gemeente de locatie niet meer nodig heeft. Via een openbare biedingsprocedure konden geïnteresseerden plannen indienen.

In totaal waren er acht biedingen en een speciale commissie heeft voor het plan en de bieding van het bedrijf uit Lochem gekozen. Tot het einde van dit jaar wordt het pand nog verhuurd aan het bedrijf Bronkhorst High Tech. De gemeenteraad moet nog over de mogelijke verkoop praten.