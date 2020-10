Raad van State: nieuw sportcentrum mag er komen

Het heeft even geduurd, maar de kogel is door de kerk. Tenny van den Berg mag met haar sportschool naar een nieuw onderkomen aan de Schaarsdijkweg in Tiel. Niets staat de bouw van een nieuw complex nu nog in de weg nu de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de zaak die was aangespannen door twee andere sportscholen uit Tiel die vrezen dat de komst van een multifunctioneel sportcomplex aan de Schaarsdijkweg ervoor zou kunnen zorgen dat hun eigen sportscholen schade zouden kunnen leiden met de vrees dat hun bedrijven zouden moeten sluiten vanwege afnemende inkomsten.

Al in 2019 had de gemeenteraad van Tiel het bestemmingsplan gewijzigd om de komst van het nieuwe complex mogelijk te maken. Aan de Schaarsdijkweg is nu al een wielerbaan gevestigd en een sportschool daarbij past prima bij de bestemming 'sport', zo was de gedachte van de raad. Andere sportscholen maakten vervolgens bezwaar op dit plan omdat zij onder andere stellen dat de markt in Tiel voor sportscholen verzadigd is. Op het oude adres van Body Dynamics zou immers ook weer een nieuwe sportschool gevestigd kunnen worden. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat deze stelling onvoldoende is om hun bezwaar kracht bij te zetten, en geeft daar dus geen gehoor aan.



Andere argumenten, zoals parkeeroverlast en overschrijding van de stikstofnormen die werden aangedragen bij de Raad van State, 's lands hoogste rechtscollege, zijn ook van tafel geveegd waardoor Van den Berg nu aan de slag kan. "Wij zijn super blij dat we na al die jaren, we zijn al zo'n 10 jaar bezig met de plannen, aan de slag kunnen. We gaan nu rond de tafel met de aannemer om een weldoordacht coronaproof gebouw neer te zetten waar Tiel en de regio nog lang plezier aan kan beleven!"