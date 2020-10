Hoogleraar plaatst afdakjes in Veluwse natuur, maar waarom?

Vier jaar trekt de wetenschapper er voor uit om de grond te inspecteren. Op zes locaties op de Veluwe zie je de daken midden in het natuurgebied staan. In de omgeving rondom Ede, Loenen en bij Wolfheze.

Ook zijn er sensoren in de grond geplaatst om zo de temperatuur en het vochtgehalte van de grond en pal daarboven te meten. Verder is er volgens de onderzoeker bewust gekozen voor verschillende locaties.

"Het zijn gebieden die op verschillende momenten uit de landbouwproductie zijn genomen. Omdat er natuur van verschillende leeftijden is, kunnen we echt uitzoeken wat droogte voor een effect heeft", legt De Vries uit.

Natuurbeheer aanpassen?

Er zal onder meer duidelijk worden welke planten het goed doen bij droogte en welke niet. Boswachter Ellen ter Stege van Natuurmonumenten juicht het onderzoek toe en kijkt uit naar de resultaten. "Zo kunnen we ook leren hoe om te gaan met droogte en kunnen we kijken of we op een andere manier de natuur moeten beheren."

De grond, daar draait het volgens de hoogleraar Earth Surface Science om. De Vries: "We kijken niet alléén naar de planten. Maar vooral naar de bodem. Er wordt gekeken hoe het hele ecosysteem reageert op droogte. Want in de bodem leven veel organisme waar de planten mee samenwerken."

Afdakjes gaan weg na drie jaar

Na drie jaar chronische droogte worden de afdakjes in de natuur weer weggehaald. In dat laatste jaar wordt gekeken hoe de natuur zich weer zal herstellen. Het ultieme doel voor De Vries is het ecosysteem te begrijpen. Extra mooi zou het volgens haar zijn dat het werk inzichten oplevert, die de natuur kunnen helpen tijdens extreem droge periodes.

