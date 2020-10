Directeur wil duidelijkheid over Stadstheater: 'Laat crisis geen excuus zijn'

Directeur Hans Verbugt wil vooral duidelijkheid over de politieke plannen met zijn Stadstheater in Arnhem. Dat vertelt hij woensdagmiddag, voorafgaand aan het raadsdebat aan Omroep Gelderland. "Daar hebben we recht op. En als je het niet belangrijk vindt: beken dan kleur. Maar gebruik de crisis niet als excuus."

Het plan dat Verbugt graag uitgevoerd ziet worden, kost 83 miljoen euro. Daarvoor wordt zijn theater opgeknapt en worden ook toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans daar gehuisvest. "Dat samenwonen is geen doel op zich, maar een manier om tot betere samenwerking te komen", legt Verbugt uit. "Deze plek is dood. Er moet meer reuring en beweging zijn."

'Dramatisch achterhaald'

Dat de investering gevoelig ligt tijdens de coronacrisis, snapt de theaterdirecteur. "Maar onze nood is nu groter dan ooit. De schouwburg is dramatisch achterhaald, in alles. Het heeft allemaal al langer geduurd dan ons lief is, al kosten dit soort processen nu eenmaal tijd."

Zelf heeft hij zijn huiswerk gedaan, stelt Verbugt. "Nu ben ik heel benieuwd hoe de politiek er tegenaan kijkt. Wij geloven in de meerwaarde voor de stad."

'Politieke wensen'

Verbugt erkent dat je altijd naar het kostenplaatje moet blijven kijken. "Als je het voorstel afpelt is er natuurlijk veel meer bijgekomen. Het gaat nu bijvoorbeeld ook over verduurzaming, parkeerplaatsen en gebiedsontwikkeling. Dat heeft niet in eerste instantie met de zaal te maken. Dat zijn politieke wensen. Die vraag komt niet vanuit ons."

Alleen het noodzakelijke onderhoud aan het theater doen zonder plek voor de gezelschappen, vindt Verbugt 'een gemiste kans'. "Lapwerk is voor de korte termijn, daar gaat het publiek niets van merken. Dit bouw je voor 40 of 50 jaar. Door vooruit te schuiven, los je het probleem niet op. We hebben echt een nieuwe injectie nodig."

'Kost geld en linkse hobby'

"Ik realiseer me dat we veel vragen" vervolgt Verbugt. "En er is in deze stad al veel in cultuur geïnvesteerd." Toch hoopt hij dat het woensdagavond niet alleen over geld gaat. "Wij bereiken tienduizenden kinderen, betrekken nieuwe inwoners en zijn ambassadeurs voor de regio. Te vaak horen wij dat we alleen maar geld kosten of een linkse hobby zijn."

