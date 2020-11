Terug in de tijd: de kermis van Beneden-Leeuwen in 1970

'Back home' in de botsautootjes - still uit de film

In het Boven-Leeuwen van 1970 gaan de kleuters uit het dorp alleen op hun stepjes en fietsjes naar school. Geen ouders die hun kinderen met de auto droppen en weer ophalen. De dorpsfilm uit genoemd jaar laat nog een heel overzichtelijk en rustig bestaan zien in Beneden- én Boven-Leeuwen, gemeente Wamel. De filmploeg is er begin september als er kermis is in Beneden-Leeuwen.

Ooit was Leeuwen een eenheid, één dorp met één kerk. Toen kwam er eind 19e eeuw een tweede en ontstonden Boven- (hoger dan) en Beneden-Leeuwen en groeiden de gemeenschappen uit elkaar. De pontverbinding met de andere kant van de Waal was tot een jaar na het maken van de film de enige oversteekoptie. In 1971 ging de Willem-Alexanderbrug open en in 1976 de brug bij Ewijk. De pont bij het dorp werd in 1974 uit de vaart gehaald en de veermannen kregen een andere buitenbaan: ze werden omgeschoold tot postbode.

De veerpont van en naar Ochten - still uit de film.

Wandelen met De Vrolijke Tippelaars

Het verenigingsleven in beide plaatsjes is bescheiden, maar kent wel kleurrijke en dynamische clubs als De Vrolijke Tippelaars (wandelen), Hard Gaat Ie (schaatsen), en ook visvereniging Steeds Actief zat niet stil. Voetbalclub Leones timmerde al sinds 1929 aan de weg, zingen kon bij het dames- en herenkoor Boven-Leeuwen en voor muziek moest je bij Harmonie Koning Willem III in Beneden-Leeuwen zijn.

Kermisattractie de vliegtuigjes - still uit de film.

Flying high op de kermis

De kermis van september 1970 is uitgebreid door de filmploeg in beeld gebracht. Het is nog niet heel druk, maar bezoekers uit de omliggende dorpen waren ongetwijfeld onderweg. Jong en oud vermaakt zich in de botsauto's terwijl muziek van Golden Earring, Cats, Chicago, en Creedence Clearwater Revival uit de speakers knalt.

De kleinere Leeuwenaren hebben plezier in een draaimolen waar je kunt kiezen uit een brandweerwagen, een koetsje of een Amerikaanse cabrio uit de jaren vijftig. En een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt voor de jeugd zijn de ronddraaiende vliegtuigjes waarin je je heel even een piloot waant.

Museumwaardig café

Het kroegleven in Leeuwen was overzichtelijk. In Beneden-Leeuwen smaakte het bier al sinds 1871 goed bij café De Twee Linden. In Boven-Leeuwen werd de meeste omzet gedraaid door café-zaal Het Centrum natuurlijk met bruiloften en partijen.

Meest bijzonder was café Wistaria (vernoemd naar de klimop aan de gevel) dat notabene op grond van de gemeente Druten stond. De achterkant van het pand was een bakkerij en het unieke spiegelbuffet (de bar) met houtsnijwerk is na de sloop van het gebouw nog altijd te bewonderen in het Streekmuseum Tweestromenland.

