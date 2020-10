Museum Hof van Hessen tijdelijk dicht

Hoewel het museum Hof van Hessen in Huissen in deze coronapandemie formeel gesproken open mag blijven, is het toch tot ten minste maandag 16 november gesloten.

Het museumpand aan de Vierakkerstraat in Huissen drijft op veelal oudere vrijwilligers. Deze hebben over het algemeen een grotere kans op besmetting. Vandaar dat bij het besluit dan ook het belang van de gezondheid van medewerkers én bezoekers voorop heeft gestaan. Zodra meer over de heropening bekend is wordt dit via de media bekend gemaakt. Bij vragen, opmerkingen enz. kan men een mail sturen naar voorzitter@huessen.nl

Boeken, lepeltjes, stickers kunnen besteld worden. Boeken, lepeltjes, ansichtkaarten enz. kan men nog gewoon verkrijgen. Kijk hiervoor op de site van de Historische Kring Huessen.

Bestellingen kunnen via museum@huessen.nl geplaatst worden. In Huissen worden ze tijdens de tijdelijke sluiting gewoon thuisbezorgd. Buiten Huissen worden artikelen per post verstuurd en komen er verpakkings- en verzendkosten bij.