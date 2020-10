Klaverjasclub Doetinchem protesteert over drooglegging wijkcentra

Klaverjasvereniging De Daele uit Doetinchem is het niet eens met het besluit dat er geen alcohol meer mag worden geschonken in het wijkcentrum op kaartmiddagen. Buurtplein, die een aantal wijkcentra in Doetinchem beheert, heeft hier onlangs toe besloten.

"Klaverjassen is niet alleen een denksport maar ook een gezellig en sociaal samenzijn”, schrijft voorzitter Berry Gerritsen van de klaverjasvereniging in een brief aan de gemeenteraad. “Voor sommigen van onze dertig leden hoort daar een drankje bij.”



De vereniging was zeer verbaasd over de brief die zij ontvingen van Buurtplein, waarin het besluit over de ‘drooglegging’ van de wijkcentra werd medegedeeld. “Voor ons was de motivering volkomen onduidelijk”, zegt Gerritsen. Voorlopig heeft de drooglegging nog geen consequenties voor de klaverjasvereniging, want de wijkcentra zijn door corona gesloten.

'Er is wezenlijks niets veranderd'

Volgens Buurtplein zijn er verschillende redenen om te stoppen met het schenken van alcohol in de wijkcentra. Zo wil de organisatie het alcoholgebruik bij ouderen terugdringen en voldoet Buurtplein niet aan de geldende Drank- en Horecawet.



Dit werd de klaverjasvereniging duidelijk na een gesprek met wethouder Maureen Sluiter. Buurtplein is een besloten vennootschap. Een BV, die door de gemeente in 2014 is opgericht, kan volgens de Drank- en horecawet niet vallen onder de paracommerciële horeca. Een verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden bij bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen.



“Maar er is niet iets wezenlijks veranderd sinds de oprichting van Buurtplein in 2014”, zegt Gerritsen. “Alleen in formele zin, want in materiële zin worden de wijkcentra niet op een andere wijze uitgebaat.”

Gedoogconstructie

Het bestuur van de klaverjasverenging wil graag dat de gemeenteraad meewerkt aan een gedoogconstructie, zodat de wijkcentra wel onder de paracommerciële horeca vallen. De SP stelde eerder al vragen aan de wethouder over het genomen besluit van Buurtplein en wil nu uitzoeken of er iets aan gedaan kan worden.



“Noem het maar Tom Poes verzint een list”, zegt fractievoorzitter Hans Boerwinkel van de SP. “We willen kijken wat er mogelijk is. Voor dit soort bezigheden is het toch leuk om een borreltje te kunnen schenken."