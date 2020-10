Speciale onderscheiding voor Opkikker ambassadeur Alderick en Leandro Kreeft uit Nunspeet

Alderick en Leandro van 11 en 6 jaar uit Nunspeet mochten afgelopen weekend een speciale onderscheiding in ontvangst nemen. Deze krijgen zij vanwege hun fantastische inzet voor hun zieke lotgenoten! Omdat de geplande ceremonie, die Stichting Opkikker speciaal voor alle nieuwe ambassadeurs georganiseerd had, door de nieuwe Coronamaatregelen niet door kon gaan, werd deze ceremonie vanuit huis nagebootst.

Alderick en Leandro hebben in het verleden samen met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt, omdat de ziekte veel impact heeft op het dagelijks leven van het hele gezin. Alderick en Leandro zetten zich sindsdien in voor Stichting Opkikker als Opkikker ambassadeurs. Op die manier hopen Alderick en Leandro ook andere gezinnen te kunnen helpen. Dit is niet onopgemerkt gebleven! Daarom mochten zij afgelopen weekend de exclusieve Opkikkermedaille in ontvangst nemen.

Stichting Opkikker verzorgt lichtpuntjes voor gezinnen met een langdurig ziek kind endoen dat al 25 jaar. Tijdens de Opkikkerdagen die zij organiseren ontzorgen zij het hele gezin met een op maat gemaakt activiteitenprogramma, op basis van de wensen van alle gezinsleden. Helikoptervluchten, boeven vangen met de politie of omgetoverd worden tot echte prinses: niets is voor Stichting Opkikker te gek! Nadat een gezin een Opkikkerdag heeft gehad, krijgen de kinderen de mogelijkheid om ambassadeur van de stichting te worden. Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van patiënt naar ambassadeur. Zij zetten zich geheel vrijblijvend, op allerlei manieren, in om andere gezinnen met een ziek kind ook een dag ontspanning te bieden!

Als dank voor hun inzet, worden alle ambassadeurs ieder jaar uitgenodigd voor de Ambassadeursdagen, welke ieder jaar op een andere locatie plaatsvindt. Dit evenement wordt door vele gezinnen gezien als een jaarlijks terugkerende Opkikkerdag. In verband met alle maatregelen rondom COVID-19 was Stichting Opkikker genoodzaakt om de Ambassadeursdagen dit jaar te annuleren. In plaats daarvan ontvingen alle 3000 ambassadeurs thuis een pakket, waarmee ze thuis zélf een Ambassadeursdag konden organiseren met het gezin.