Een glossy over je leven laat de hoofdpersoon stralen

Het levenstijdschrift is een op maat gemaakte glossy over één persoon. Het vertelt het verhaal van iemands leven, zijn of haar herinneringen op een manier die past bij zijn of haar situatie en levensstijl. Het mooie is dat het ook gebruikt kan worden door familie, eventuele verzorgenden en vrijwilligers om met mensen in gesprek te raken over hun leven. En het is ook nog eens een mooi geschenk voor de hoofdpersoon en de familie.

Dit is de laatste aflevering van een serie van 5 over Humanitas waarin vrijwilliger Bert Stelling uit Ruurlo een glossy maakt over Dirkje te Spenke uit Neede.

Hoe werkt het?

Een vrijwilliger verzamelt aan de hand van een vragenlijst materiaal voor het levenstijdschrift samen met de hoofdpersoon, zijn of haar partner, familie en eventueel vrienden en buren. Het verzamelde materiaal wordt vervolgens verwerkt in een daarvoor ontworpen format. Bij de verwerking van gegevens en de opmaak van het levenstijdschrift wordt de vrijwilliger ondersteund door de hoofdredacteur namens Humanitas en de helpdesk van de uitgeverij.

Hoeveel tijd is er mee gemoeid?

Alles bij elkaar genomen kost één levenstijdschrift ongeveer 10 à 12 uur werk verdeeld over 6 tot 10 weken. Afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, kan een vrijwilliger er natuurlijk ook meer dan één maken.

