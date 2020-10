LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 27 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 27 oktober

22:39 - Het belangrijkste nieuws:

De huidige maatregelen duren naar verwachting tot in december.

D66-fractieleider Rob Jetten uit Ubbergen is ook besmet geraakt met het virus.

Het kabinet trekt extra geld uit voor steun aan horeca, bedrijven en theaterproducenten

De afgelopen 24 uur zijn er ongeveer 10.000 nieuwe besmettingen in Nederland, dat is min of meer gelijk aan maandag. In Gelderland zijn er 974 nieuwe mensen besmet. Ook zijn er 7 ziekenhuisopnames bijgekomen.

20:23 - 'Maatregelen tot in december'

De huidige coronamaatregelen duren naar verwachting nog tot in december. Dat zei minister Hugo de Jonge dinsdag in het persmoment van het kabinet. Toen de maatregelen twee weken geleden van kracht werden, was de verwachting nog dat die vier weken van kracht zouden zijn.



18:21 - LIVE | Persmoment premier Rutte bij Omroep Gelderland

Over veertig minuten begint het persmoment van premier Mark Rutte. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht, maar wat de premier wél gaat zeggen, is nog onbekend.



17:58 - Weer drukte bij afvalstation

Tsja, daar staan we weer in de rij met onze klusrotzooi. De gemeente Zevenaar vraagt mensen alleen te komen als het écht nodig is.

 Gemeente Zevenaar@Zevenaar Het is weer erg druk bij de afvalaanbiedstations. Daarom adviseren we je om alleen te komen als het echt nodig is. Bewaar het afval daarom tot je het aan de weg kunt zetten. Voor info check kun je de afvalkalender ➡️ https://t.co/fsndllRtfC of installeer de app ‘Afwalwijzer’. 17:31 - 27 okt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Zevenaar bekijken

17:54 - Veel virus in het riool

De tweede golf van het coronavirus is ook in de riolen goed terug te zien. Nog nooit werden zo veel virusdeeltjes in het riool gemeten als afgelopen week, blijkt uit de gegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt op het coronadashboard.

Tussen maandag 19 en zondag 15 oktober, zaten er gemiddeld 1825,28 deeltjes van het coronavirus in een milliliter

rioolwater. Een week eerder waren dat er iets meer dan 1300 en de week daarvoor 850. Eind maart en begin april, op het hoogtepunt van de eerste golf, vond het RIVM 1430,85 virusdeeltjes per milliliter.

17:15 - Mondkapjes op Graafschap College

Op alle locaties van het Graafschap College is het sinds maandag verplicht om in de gangen mondkapjes te dragen. De school hoopt dat deze maatregel er, samen met de al geldende maatregelen, voor zorgt dat het virus zoveel mogelijk buiten de deur gehouden wordt.



16:20 - Ondernemers beginnen teststraat in Kesteren

In Kesteren beginnen lokale ondernemers een eigen teststraat voor corona. Daarmee willen ze alternatief bieden voor de drukbezette teststraten van de GG. De ondernemers willen op de eerste plaats hun werknemers eerder kunnen testen op corona, aldus mediapartner RegioTV Tiel.

16:05 - ACZ Harderwijk aan de slag met mondkapjes

In Harderwijk produceren de bewoners van het AZC gratis mondkapjes voor de inwoners van de gemeente. Het initiatief is een samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het AZC en de gemeente Harderwijk. Welzijnsorganisatie Zorgdat regelt de verspreiding van de gratis mondkapjes.

15:18 - Ook de gemeente Oldebroek deelt uit

Naast de gemeente Hattem, gaat ook de gemeente Oldebroek gratis mondkapjes verstrekken aan minimagezinnen. Dat meldt mediapartner RTV Nunspeet.

14:42 - Dagrecord in onze provincie

Er zijn weer meer mensen besmet geraakt met het coronavirus in Gelderland. Het RIVM registreerde de afgelopen dag 974 nieuwe besmettingen. Ook zijn er zeven ziekenhuisopnames gemeld. De getallen kunnen onvolledig zijn. De actuele cijfers kunnen hoger liggen.



14:29 - Ongeveer weer 10.000 nieuwe besmettingen

De afgelopen dag zijn er landelijk 10.315 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 29 minder dan gister. Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 70. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie is soms onvolledig en worden soms met vertraging doorgegeven.

13:59 - Eerste kamer neemt coronawet aan

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke coronawet aangenomen. De Tweede Kamer nam de wet al eerder aan, nadt hij op belangrijke punten was gewijzigd. Zo werd de coronaboete omlaag gebracht. Tegenstanders van de coronawet vinden de wet buiten proportie.

13:39 - Kabinet trekt extra geld uit voor steunmaatregelen

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan getroffen bedrijven. Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen. Datzelfde bedrag is ook beschikbaar voor theaterproducenten die zonder subsidie draaien.

13:14 - Hart onder de riem voor de horeca en zorg

Het personeel van Brownies&Downies in Wageningen wil de horeca en de zorg een hart onder de riem steken. Dat doen ze op de volgende manier.

13:01 - Voorrang bij griepprik

Mensen met een medische aandoening en 70-plussers krijgen voorrang bij de toekenning van een griepprik, omdat de vraag in deze coronatijd groter is dan het aanbod. Gezonde mensen tussen de 60 en 69 jaar wordt gevraagd geen griepprik te halen.

12:32 - Eigen mondkapje voor minima in Hattem

Hattemers met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum krijgen een gratis mondkapje van de gemeente. Zij krijgen die deze week of volgende week thuisgestuurd. Inwoners die denken dat zij niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen zo'n mondkapje aanvragen.



10:44 - Geen sintintocht in Heumen

Steeds meer gemeenten gelasten hun sinterklaasintocht af. Zo ook de gemeente Heumen, meldt mediapartner GL8. "Helaas hebben we door de afgekondigde coronamaatregelen en het verbod op evenementen moeten besluiten dat de gebruikelijke intochten van Sinterklaas dit jaar niet door kunnen gaan,” laat burgemeester Marriët Mittendorff weten."

Op onze website staat een kaart met informatie over de sinterklaasintocht in uw gemeente:

09:49 - Rob Jetten besmet

De politicus Rob Jetten uit Ubbergen is besmet met het coronavirus. "Balen dat ik nu thuis moet blijven, maar dat ga ik gewoon doen", zegt Jetten in een video op Twitter.

Zie ook: Rob Jetten besmet met corona: 'Balen dat ik thuis moet blijven'





07:36 - Corona of niet, toch 70-jarig huwelijksfeest

Ze hadden er echt naar toe geleefd om hun platina huwelijk groots te vieren. Het echtpaar Vellekoop-Jongste uit Ruurlo is vandaag 70 jaar getrouwd. Door corona kan de huwelijksdag minder feestelijk gevierd worden. Of toch niet? Het echtpaar woont in woonzorgcentrum De Schoven. Vrijwilligers, bewoners en het personeel willen deze feestelijke dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom waren ze afgelopen vrijdag al druk in de weer met een grote verrassing.



07:24 - Supermarkten met kerst open

Supermarkten in Wageningen zijn op eerste kerstdag open, dat heeft de gemeente besloten. Het idee is dat mensen hun kerstinkopen in coronatijd hierdoor beter kunnen spreiden. Er zin drie supermarkten die zich bij de gemeente hadden gemeld om open te kunnen met kerstmis.

