Bert en Alain stappen Torentje van Mark Rutte binnen: 'Stoer hè?'

Ondernemer Bert van Zijtveld en vriend Alain Schepers uit Ruurlo vertrokken vorige week vanuit de Achterhoekse plaats voor een wandeltocht van ruim 200 kilometer, op weg naar het binnenhof. Onderweg spraken ze met mensen uit de horecasector om aanbevelingen te bedenken voor de premier, om de horeca toch open te krijgen. Ze probeerden met zoveel mogelijk mensen te spreken om creatieve ideeën te bedenken voor de horeca.

"Stilzitten was voor ons geen optie. Daarnaast wilden we ook geen protestmars houden, we wilden een tocht positief insteken. Met deze tocht wilden we dus positieve aandacht vragen en inspiratie bieden en ophalen bij collega's in de horeca", vertelt Schepers.

Bert in gesprek met smaakprofessor Peter Klosse (Echoput Apeldoorn) voor Hotel de Wereld in Wageningen. Foto: Alain Schepers

'Tot het laatste moment spannend'

Het doel van de tocht was om al deze ideeën vervolgens te overhandigen aan de premier. Maar het was onzeker of Mark Rutte wel tijd voor de Achterhoekers had. "Het was tot het laatste moment heel spannend, maar om 11.45 uur hebben we een afspraak met hem. Dan mag hij 40 cadeautjes uitpakken. We stappen dus het Torentje binnen, stoer hè?"

De twee hadden dit niet verwacht. "Je hoopt het natuurlijk wel, maar als je ziet hoeveel mensen onderweg zijn aangehaakt en hoeveel sympathie we hebben gekregen onderweg en hoeveel reacties we kregen op onze Facebookpagina, dan kon Mark Rutte ook bijna niet anders", besluit Schepers.

Luister hier naar het gesprek met het Achterhoekse duo: