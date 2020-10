Oost Gelre kan werk maken van zonneparken in de buurtschap Zwolle

Dat betekent in de praktijk dat initiatiefnemer Franklin Reijerink groen licht voor zijn zonnepark aan de Hegemansweg en dat het plan voor zonnepark 'Zomereiken' mogelijk ook een vervolg krijgt. Het zijn de twee plannen die zijn ingediend bij de gemeente.

De gemeenteraad van Oost Gelre nam - niet voor het eerst - uitgebreid de tijd en ditmaal kwam dat vooral door een motie van het CDA, dat na de toezegging voor het zonnepark aan de Hegemansweg een pas op de plaats wilde maken voor het plan Zomereiken. Er zou eerst een evaluatie gehouden moeten worden.

Betere spreiding

"We zijn verrast door de concentratie van zonneparken in Zwolle en willen een betere spreiding over de gemeente. Het doel van de motie is getuige het verzet in Zwolle in ieder geval de tegenstanders aan het woord te laten", zei CDA-fractievoorzitter Niek Bragt.

Maar was hier ook geen sprake van een zeg maar electorale motie? Het CDA heeft een grote achterban in Zwolle en de motie zou uitgelegd kunnen worden als een poging niet elke CDA-kiezer in Zwolle tegen zich in het harnas te jagen. "Het is opmerkelijk dat de CDA-fractie en de CDA-wethouder niet op één lijn zitten", constateerde Gerard Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen).

'Stemmingmakerij'

Richard Klein Tank (PvdA) ging een stap verder en betichtte het CDA van 'stemmingmakerij' en relativeerde de veronderstelde concentratie van zonneparken in Zwolle. Hij betitelde, in navolging van Kees Porskamp (VVD) en Paul Wallerbos (OLW) de motie als 'een doekje voor het bloeden.'

Wethouder Marieke Frank verdedigde zich aanvankelijk dat het ze het door de raad uitgestippelde beleid had doorgevoerd en dat ook het plan voor Zomereiken niet zomaar stop kan worden gezet. Ze stelde in de tweede termijn de motie niet te ontraden en in gesprek te willen met de tegenstanders, waarna Bragt de motie introk.

Aangezien de meeste fracties aan het begin van het langdurige debat hun instemming al hadden gegeven was de uitslag van de hoofdelijke stemming geen verrassing: achttien voor en drie tegen. Oftewel groen licht voor in ieder geval één maar waarschijnlijk twee zonneparken in Zwolle.