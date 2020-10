Zeldzaam juweel nu te zien in Doesburgs museum

Het halssieraad van de Franse kunstenaar René Lalique stelt een viooltje voor: het symbool van bescheidenheid. Volgens conservator Benjamin Janssens is het grofweg tussen 1890 en 1910 gemaakt. "Het tegenkomen van zo'n prachtig mooi juweel, dat noemen wij een fresh found. Het komt uit privébezit en is nog nooit op de markt geweest. Dat is natuurlijk geweldig."

Vooral de verfijndheid maakt het juweel uniek. Maar ook de technieken die Lalique heeft gebruikt. Janssens: "Het is in de plique-a-jour-techniek gemaakt. Dat is eigenlijk glas-in-lood op mini-formaat, maar dan in goud vervat. Daarnaast zijn er diamanten ingezet. De manier waarop hij die materialen bij elkaar heeft gebracht, dat is heel ingewikkeld omdat er enorm veel mis kan gaan. Lalique heeft dat aangedurfd."

Staren naar decolleté

"De plaque de cou werd met een zijden lint om de nek gedragen. Dat was wat decenter. Want als een dame bijvoorbeeld een collier had in haar decolleté, dan was het niet netjes om daar als man naar te staren. Maar bij de nek kon dat wel", aldus Janssens.

Het sieraad is waarschijnlijk van een Franse markiezin geweest. Rond 1900 verhuisde ze naar Engeland, waar het via haar nazaten in Doesburg terecht kwam.

Tentoonstelling

Het pronkstuk is sinds dinsdag in Museum Lalique te zien op de tentoonstelling La Réunion: juwelen voor de beaumonde. In deze tentoonstelling worden meer stukken van Lalique en zijn tijdgenoten getoond.