Graafschap-spits Joey Konings: 'Ik heb het nu laten zien'

De Brabander was getergd en wist dat hij dinsdag een kans zou krijgen. Konings moet zich voorlopig bij De Graafschap richten op een plek in de punt van de aanval, maar daar is Ralf Seuntjens de onbetwiste eerste keus.

Tegen FC Twente mocht Konings vanaf het begin spelen en hij beschaamde dat vertrouwen niet. Trainer Snoei: "Joey heeft uitstekend gespeeld vanavond." De van Heracles overgekomen Konings kreeg al snel een kans. "Ik kreeg de bal voor mijn rechter en raakte hem niet zo lekker. Daarna ging hij gelukkig wel binnen."

Verrassend

Konings profiteerde van een fout, maar het was ook de verdienste van De Graafschap dat FC Twente goed vastzette op dat moment. "Ik denk dat we samen goed verdedigd hebben en ook goed waren in de aanval. Daarmee verrasten we FC Twente, want we hebben hoog druk gezet. Dat pakte goed uit. Ik denk dat deze overwinning ook verdiend is."

De opluchting was groot, zeker bij Konings die nog maar weinig speelde bij De Graafschap. "Het is een heerlijke avond, we zetten hier een goede prestatie neer. Ik vind dat ik meer moet spelen, natuurlijk. Ik heb te weinig kunnen laten zien nog en daarom moest ik deze kans pakken. Dat heb ik gedaan."

