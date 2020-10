De Graafschap zorgt voor enorme stunt in bekertoernooi

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zonder aanvoerder Ralf Seuntjens begon De Graafschap aan het op papier zware karwei. FC Twente doet het uitstekend dit seizoen en verloor pas één keer. Maar bekerwedstrijden staan altijd op zich en dat bleek ook op een winderige dinsdagavond in Enschede weer.

Seuntjens werd rust gegund en zag het spannende duel thuis voor de buis. De Graafschap speelde met Konings als zijn vervanger. Verder waren er ook basisplaatsen voor Verbeek en Van Heertum. De Graafschap kreeg direct kansen, vooral uit de omschakeling.

De Boer belangrijk

Van Mieghem was dichtbij de openingstreffer en ook Konings kon redelijk vrij voor keeper De Lange uithalen. Even later stond het wel 0-1. Hamdaoui, tegen zijn oude werkgever notabene, bracht De Graafschap op voorsprong. FC Twente kon weinig uitrichten al zorgde De Boer voor een belangrijke redding oog in oog met Lamrou.

Rody de Boer. Foto: Omroep Gelderland.

Nog voor rust verdubbelde De Graafschap de score in de lege Grolsch Veste. Smal ging lelijk in de fout, Konings profiteerde en schoof de bal koel tegen de touwen (0-2). De Graafschap speelde met vertrouwen en gaf bijna niets weg.

Spanning

In de tweede helft werd de ploeg van Snoei wel serieus teruggedrongen al leverde dat niet eens heel veel grote kansen op. Staring maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer voor Twente waardoor de spanning direct terug was in Enschede. Schuurman en Van Huizen kwamen voor Dekker en Van Heertum.

Lelieveld

Twente bleef aandringen en Danilo raakte de lat. De Graafschap hield echter ook in het laatste kwartier stand, vooral dankzij keeper Rody de Boer. De spanning bleef tot de laatste minuut, maar uiteindelijk was de stunt een feit toen Lelieveld met een heerlijk doelpunt in blessuretijd 1-3 liet noteren. Zo bekert De Graafschap ten koste van FC Twente door.

Zie ook: TERUGLEZEN | De Graafschap verrast en knikkert Twente uit de beker