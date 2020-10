Coronamaatregelen gaan tot in december duren, zegt minister De Jonge

De huidige coronamaatregelen duren naar verwachting nog tot in december. Dat zei minister Hugo de Jonge dinsdag in het persmoment van het kabinet. Toen de maatregelen twee weken geleden van kracht werden, was de verwachting nog dat die vier weken van kracht zouden zijn.

Van aanvullende maatregelen is nu nog geen sprake. "Het is nog te vroeg om de effecten te zien van de gedeeltelijke lockdown", aldus premier Mark Rutte, die verder constateerde dat we staan 'op een kruispunt'.

Volledige lockdown is scenario

Als het aantal besmettingen blijft oplopen, worden er in de persconferentie van volgende week dinsdag waarschijnlijk wel extra maatregelen aangekondigd. "Alle scenario's liggen voor, inclusief een volledige lockdown", aldus Rutte, die wees op de mentale druk die dat zal veroorzaken.

Herhaalde oproep

Ons gedrag blijft de belangrijkste manier om het virus te bestrijden, klonk de oproep bij herhaling. "We moeten er samen voor zorgen dat we niet verder op slot gaan. Van naleving van de regels krijgen we nooit spijt."

In het persmoment werd nog wel gezegd dat er afspraken zijn gemaakt over strakkere naleving van de coronamaatregelen in de detailhandel. Daarover is overeenstemmingen bereikt met de voorzitters van de veiligheidsregio's.