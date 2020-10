Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal starten gezamenlijke Formulierenbrigade

Moeite met alle formulieren die je in moet vullen om vergoedingen aan te vragen of hulp te krijgen ? Vanaf het voorjaar van 2021 kun je dan terecht bij de Formulierenbrigade.

Inloopspreekuur

De formulierenbrigade gaat 4 keer per maand een inloopspreekuur organiseren; 2 keer in de gemeente Berg en Dal, 1 keer in Heumen en 1 keer in Mook en Middelaar. Inwoners van alle drie de gemeenten kunnen bij alle drie de spreekuren terecht.

Kortdurende hulp

De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor sport- of lidmaatschap vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe opgelost moet kunnen worden met één afspraak. Als inwoners meer begeleiding nodig hebben, dan worden ze doorverwezen naar andere hulpverlening.

Inwoners die formulieren niet of niet goed invullen, lopen allerlei regelingen of geldbedragen mis. Er kunnen dan financiële problemen ontstaan. De formulierenbrigade kan helpen om dit te voorkomen.

Wmo-adviesgroep

Inwoners kunnen ook nog steeds terecht bij de ouderen adviseurs en de Wmo-adviesgroep voor het invullen van formulieren en het lezen en beantwoorden van moeilijke brieven. De vrijwilligers van deze organisaties komen bij de mensen thuis langs.