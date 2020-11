Wie heeft er nog prentenboeken liggen?

Na vele pogingen om een bibliotheek in Garderen te krijgen is een groep vrijwilligers zelf begonnen met het realiseren van een tweedehands boeken uitleen in het nieuwe dorpshuis. Vanaf eind augustus is er iedere woensdag hard gewerkt om alle boeken in te werken , te voorzien van een logo en een kaart. Via een kaartensysteem word geregistreerd waar een boek blijft. Ook gaan we voorlezen voor kinderen van 4t/m 7 jaar. Nu bijna alle boeken gesorteerd zijn, zien we dat er weinig boeken zijn voor de kinderen van 0-6 jaar. De belangrijkste groep, omdat daar totaal geen voorzieningen voor zijn in ons dorp. Graag willen we een oproepje doen voor mooie, nog prima bruikbare, of nieuwe boeken voor die leeftijdsgroep. Ook voor de oudere kinderen zijn nog boeken welkom!. Samen willen we een boost geven aan het belang van (voor) lezen. Wie helpt ons aan mooie kinderboeken?

Heeft u nog boeken liggen en zoekt u daar een goede bestemming voor? Reageren kan hieronder!