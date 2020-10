Bezwaar tegen fietspad ingetrokken, aanleg start eind dit jaar

De gemeente Zevenaar had beloofd dat het fietspad voor het begin van het schooljaar af zou zijn, maar een bezwaarmaker gooide roet in het eten. Volgens de gemeente zou het project wel een half jaar vertraging op kunnen lopen.

Inwoners van Spijk waren boos en teleurgesteld. Sinds de school in het dorp dicht is, moeten alle kinderen over de dijk naar Tolkamer of Lobith. Dat betekent een stuk fietsen over de steeds drukker en gevaarlijk wordende dijk.

Witte rook

Onlangs heeft wethouder Carla Koers van de gemeente Zevenaar met de bezwaarmaker gesproken en dat heeft volgens de gemeente geleid tot goede afspraken. Toch kan de aanleg van het fietspad nog niet direct beginnen, de aannemer heeft pas begin december tijd.

Bovendien is het werk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het moet een paar dagen droog weer zijn voordat het beton gestort kan worden. Het is daarom lastig te zeggen wanneer het fietspad precies klaar is. Normaal gesproken duurt het werk ongeveer zes weken.

Stichting Actief Spijk is blij met het nieuws. "Nu wel hopen dat het weer tegen die tijd meezit, anders duurt het toch nog lang voordat het fietspad klaar is", laat voorzitter Guido Ariessen weten.

Inwoners van Spijk krijgen woensdag nog een nieuwsbrief van de gemeente met informatie over de gang van zaken.

