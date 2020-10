Bezorg kinderen een glimlach! Cadeautjes voor sinterklaasavond gezocht.

Samen met een groep vrijwilligers zet ik me dit jaar in voor Club vrijwillig Sint & Pietje. Onze club zorgt voor huisbezoeken (en indien nodig cadeautjes!) op 5 december met een echte Sinterklaas en Piet bij gezinnen die in een financieel moeilijke situatie zitten.

Hiervoor zoek ik nog cadeautjes!

Het liefst nieuw/ongeopend speelgoed.Voel je vrij om bij te dragen wat je kunt. Samen met z’n allen kunnen we er voor zorgen dat geen enkel kindje sinterklaasavond hoeft te missen!

Woon je in Doetinchem of omstreken en zit je zelf financieel in een moeilijke situatie waardoor pakjesavond vieren niet kan, of ken je een gezin die onze hulp kan gebruiken? Meld je dan aan! Voor meer info zie hier. Geen garanties maar we doen ons best om iedere aanmelding aan te nemen!

Uiteraard zijn de huisbezoeken met aanpassingen vanwege COVID-19.

Wilt u helpen? Of wilt u gebruik maken van dit mooie aanbod? Reageren kan hieronder!