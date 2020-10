Graafschap College stelt mondkapjesplicht in

“We willen er natuurlijk alles aan doen om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, aldus bestuurder Michiel Gerlagh. “Dit is een extra maatregel, maar het blijft erg belangrijk om alle andere maatregelen net zo goed na te leven.” Het Graafschap College gaat actief toezien dat leerlingen de nieuwe maatregel goed naleven. Enkele weken terug gaf de school nog aan geen mondkapjesplicht in te voeren. Door de verscherpte maatregelen van het kabinet gingen zij echter alsnog overstag. Gerlagh geeft aan dat de kapjes wel van goede kwaliteit moeten zijn: “Daarom willen wij ook benadrukken dat we goed met de mondkapjes moeten omgaan. Als we allemaal vieze kapjes gebruiken, werkt het alleen maar nadelig. Dat moeten we zien te voorkomen.’’



Hoewel de overheid nog geen extra maatregelen heeft aangekondigd, is de eventuele sluiting van middelbare scholen geen onlogische gedachte. Gerlagh maakt zich zorgen over een eventuele sluiting van de locaties van het Graafschap College. Hij hoopt dat het bij de genomen maatregelen blijft: “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat een sluiting niet nodig is. Studenten moeten gewoon onderwijs kunnen krijgen. Daar hoort fysiek onderwijs bij en niet alleen online.’’ Hiermee doelt de bestuurder op de studenten in de zorgsector. Zij hebben, uitgezonderd van de eerstejaars, sinds deze week geen onderwijs meer op locatie.



Geen fysieke les zorgsector

Mede door het verzoek van de zorgpartijen in de regio is het traject voor zorgstudenten door de school veranderd, zodat de leerlingen nog steeds praktijkervaring op kunnen doen: “We draaien de lesblokken om, waardoor nu meer aan praktijk wordt gedaan, onder andere bij zorghotels. In de zorg hebben ze gewoon handjes nodig, dus door dit zo in te richten kunnen wij de zorg helpen en de studenten een mooie leerervaring geven”, besluit Gerlagh