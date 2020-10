Politiek wil AVRI niet helpen met strop van 10 miljoen na 'wanbeleid'

Afvalverwerker AVRI probeerde de Gelderse politici te bewegen om het bedrijf de helpende hand te bieden omdat het 10 miljoen euro te kort komt. Maar het kreeg de deksel hard op de neus, want politici vinden dat dat de eigen schuld van de afvalverwerker is.

"Een puberale joy-rider, mismanagement en ze hebben gedanst op de vulkaan", zo klonken de kritieken in de Provinciale Statenvergadering woensdag.

AVRI heeft financiële problemen met het beheer van de oude afvalstort in Geldermalsen. Als afvalplaatsen vol zijn gaan ze dicht, maar ze moeten nog wel worden onderhouden. Afvalbeheerders die een stort willen sluiten en laten beheren, moeten daarvoor sparen en storten in een fonds, dat wordt belegd zodat er rendement komt om het beheer van te betalen. De provincie verwacht dat dat rendement lager gaat uitvallen, wat betekent dat de afvalverwerkers extra gaan betalen.

Dat geldt ook voor de afvalstort van AVRI. Die is al dicht, maar nog niet overgedragen naar het fonds waaruit de nazorg wordt betaald. Het bedrijf moet nu - vanwege de lagere rente - tien miljoen euro extra betalen. Het bedrijf is verbaasd, maar Gelderse politici zijn snoeihard. "Mismanagement in de top", aldus Frederik Peters. Arjan de Kok van Forum voor Democratie was snoeihard voor Walter Brouwer, de directeur van de AVRI: "Ze zijn bang dat het banen gaat kosten, ik hoop dat het uw baan kost."

AVRI keek met verbazing en ongemak

Joost Reus - wethouder in Culemborg - is voorzitter van het afvalbedrijf. "Ik heb wel met verbazing en ongemak naar het debat gekeken, ook omdat wij ons niet konden verdedigen", zegt hij woensdagavond. De kritiek is volgens hem ook niet terecht. Volgens hem werd pas in 2020 duidelijk dat de rente werd verlaagd. "Wij hadden dit niet zien aankomen. De commissie die hierover gaat heeft pas in 2020 een oordeel geveld. Wij hebben niks fout gedaan."

De kritiek in de Statenvergadering ging ook over een ton dat uit het fonds werd gehaald. "De AVRI reed op een blok beton af en toen hebben ze de airbag nog uit de auto gehaald", stelde Peters van de VVD. Volgens Reus ligt dat anders. "Dat moest van onze accountant. Anders zou onze jaarrekening niet goed worden gekeurd. We hadden teveel spaargeld, terwijl dat geld nog niet nodig was."

De opmerkingen over de baan van de directeur noemt Reus geen pas hebben.

Kerris: 'Geen verrassing'

Gedeputeerde Peter Kerris zegt dat de provincie de afgelopen twee weken tot het uiterste is gegaan om tot een oplossing te komen. Die oplossing kwam er niet. "Wij denken dat dit niet als een verrassing kwam, sinds 2018 wisten de exploitanten al dat dit een optie was."

Maar toch moet de tien miljoen worden opgehoest. Wie gaat dat betalen? De AVRI zegt dat geld niet te hebben. Het is een overheidsbedrijf en dus wordt de rekening vermoedelijk doorgeschoven naar de gemeenten in het Rivierengebied. De provincie gaat in gesprek met de gemeenten om te kijken of de pijn verzacht kan worden.