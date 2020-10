Ouder deelt ongewenst flyers uit aan leerlingen in Nunspeet

De flyers zijn een initiatief van ‘Bezorgde Burgers’. Men gaat met name in tegen de coronamaatregelen en in het bijzonder het nut van mondkapjes. Directeur Harry Noppers laat in een reactie weten dat zij het een kwalijke zaak vinden dat zonder toestemming deze flyers zijn uitgedeeld aan de leerlingen.



"Op het moment dat we de actie doorhadden hebben we de ouder verzocht het schoolterrein te verlaten", aldus Noppers. "Dit is ook vreedzaam gegaan. We vinden het jammer en onwenselijk dat dit over de rug van onze leerlingen is gegaan. Wij volgen op school het beleid van het RIVM en blijven dat doen. Veel leerlingen hebben de flyer overigens weggegooid."