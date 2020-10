Wethouder: ‘DAN komt binnen 2 maanden met oplossing voor nachtelijke spoedhulp dieren’

In gesprek met dierenartsen

Het bestuur van de DAN is met het Overleg Nijmeegse Dierenartsen (OND) in gesprek om een duurzame oplossing te vinden voor het verlenen van spoedhulp in de avonduren en in de weekends. Daarnaast heeft de DAN contact met andere dierenartsen dichterbij Nijmegen, die wellicht een oplossing kunnen bieden. “Wij wachten deze gesprekken af,” zegt Visser. “Maar ik hoop echt dat daar wel iets uitkomt. Het is best vervelend dat de dierenartsen momenteel die spoedhulp niet meer bieden. De bal ligt bij de DAN, maar we zijn bereid ook zelf met het OND en de dierenartsen in gesprek te gaan als daartoe aanleiding is.”

Spoedhulp in Arnhem

Momenteel is de DAN voor spoedhulp in de avonden en nachten aangewezen op Evidensia Dierenziekenhuis in Arnhem. Die kosten voor die behandelingen worden momenteel vergoed door de gemeente. Of dit inhoudt dat de gemeente ook het heropenen van een spoeddienst financieel gaat ondersteunen, kan Visser nog niet zeggen. Dat een herstart van spoedhulp in de avond- en nachturen ook voor particulieren en hun huisdieren nieuwe mogelijkheden biedt, lijkt de wethouder onwaarschijnlijk. “Dat lijkt me een brug te ver. Het zou al mooi zijn als de DAN hier gebruik van kan maken. Er is immers ook een reden dat het OND de spoeddiensten stopgezet heeft.”

'Op de goede weg'

Verder vindt Visser dat de DAN wel weer organisatorisch op de goede weg zit. “We werken met de DAN toe naar een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie, met capabele vrijwilligers en een goede bezetting. De organisatorische aanpassingen en de extra inzet werpen inmiddels hun vruchten af. Ze hebben ertoe geleid dat het aantal vrijwilligers is gegroeid en dat de bezetting en bereikbaarheid aanmerkelijk is verbeterd.”

'Langzamerhand absurd'

De Partij voor de Dieren is minder positief over de DAN en stelde daar vragen over aan het college. “We zijn blij dat de wethouder het met ons eens is dat het onwenselijk is dat de DAN voor spoedhulp naar Arnhem moet”, zegt raadslid Eline Lauret. “Maar het is net zo goed onwenselijk voor particuliere huisdierbezitters. Fijn dat de wethouder bereid is de ongelooflijk dure dierennoodhulp bij Evidensia te blijven betalen, maar dat kan doordat er minder ritten voor de DAN hoeven te worden betaald. Die rijdt immers veel minder.” Het idee dat de DAN binnen twee maanden met een oplossing komt voor nachtelijke spoedhulp, is volgens Lauret ‘langzamerhand absurd’. “Nachtelijke spoedhulp is vooral moeilijk door de onbereikbaarheid van de DAN. Dat de telefoondienst de DAN sponsort met uren is heel fijn, maar deze dienst werkt maar tot 17:00. Daarna is de DAN vaak niet bereikbaar, horen we van alle kanten.”

'Oor te luisteren leggen bij vrijwilligers'

Lauret vindt dat het college zelf meer actie moet ondernemen om dierennoodhulp in Nijmegen te verbeteren. “2,5 jaar geleden zei het bestuur van de DAN toe binnen een half jaar de interne problemen op te lossen en dat is mijns inziens duidelijk niet gelukt. De bal wordt door de wethouder nu opnieuw bij hen gelegd, maar het regelmatig ontbreken van professionele dierennoodhulp duurt nu echt te lang. Het college is verantwoordelijk voor een goede keten van dierennoodhulp in Nijmegen en we zouden graag zien dat de wethouder ook haar oor te luisteren legt bij de vrijwilligers van de DAN om een compleet plaatje van de daadwerkelijke situatie te krijgen. Het is belangrijk de werkelijke oorzaken van de problemen aan te pakken.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever