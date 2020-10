Deelnemers Zevenheuvelenloop krijgen hun geld terug, organisatie mikt op voorjaar

De organiserende stichting peilde nadat bekend was geworden dat de loop door de coronapandemie niet kon doorgaan de meningen van de ingeschreven deelnemers. Wilden ze hun inschrijfgeld terug of mocht de stichting het gebruiken voor het organiseren van een evenement, komend voorjaar?

'Maken van kosten uitgesteld'

Bijna de helft van de lopers reageerde. Iets minder dan een kwart gaf aan het inschrijfgeld terug te willen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, iedereen krijgt zijn geld terug. Loopdirecteur Alexander Vandevelde: "Deelnemers krijgen hun inschrijfgeld volledig terug, omdat het maken van kosten zo lang mogelijk is uitgesteld. Ook het bedrag voor eventuele extra’s als T-shirts, medailles en treinkaartjes wordt gerestitueerd. We hebben wel kosten gemaakt, maar die nemen we voor eigen rekening."

De stichting kreeg van het rijk ruim 69.000 euro uitgekeerd tijdens de eerste ronde van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, NOW.

Uit de peiling kwam verder naar voren dat verreweg de meeste lopers hopen op een Zevenheuvelenloop in het voorjaar van 2021, ruim twee derde wil dat.

Geen virtuele loop

Een 'virtuele' Zevenheuvelenloop, dat wil zeggen lopen in je eigen omgeving maar wel met een officiële tijdsregistratie, ziet maar een klein deel van de ondervraagde hardlopers zitten. "De uitslag van de enquête sterkt ons gevoel om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een Zevenheuvelenloop in het voorjaar zijn", zegt Vandevelde. "Ik moedig iedereen aan om in de tussentijd vooral te blijven hardlopen."

Rob Kleijs in gesprek met Vandevelde:

Maar is een loop zo vroeg in 2021 wel realistisch? De directeur: "We pinnen ons niet vast op een datum. Dat is te gevaarlijk, want we weten niet hoe de coronacijfers zich gaan ontwikkelen. Wat dit betekent voor de Stevensloop in Nijmegen (die is altijd in maart en wordt ook door Stichting Zevenheuvelenloop georganiseerd) zijn we aan het onderzoeken."

Onderzoek Radboudumc

Bewegingswetenschapper Maria Hopman aan het Radboudumc in Nijmegen doet jaarlijks een studie onder deelnemers aan de Zevenheuvelenloop. In het weekend van 14 en 15 november wilde ze een onderzoek doen met als thema corona. "We willen weten of lopers na de loop klachten hebben ontwikkeld, hoeveel er positief op corona zijn getest en hoeveel mensen ook daadwerkelijk ziek zijn geworden", zei Hopman eerder tegen Omroep Gelderland.

Ze laat weten bij het doorgaan van een editie in het voorjaar de studie alsnog te willen doen. Hopman verspreidt dan vragenlijsten onder de lopers die corona hebben gehad. Ook wil ze onder een aantal van hen metingen doen.

Zie ook: